Megszépült a selypi baptista imaház

A jövő hét végén átadják a selypi városrészben lévő, a hívek közreműködésével megszépült baptista imaházat.

Nagy nap lesz a helyi és a környékbeli baptisták életében idén november 24-e. E vasárnapon, délelőtt 10 órakor kezdődik az az istentisztelet, amelynek során Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára, az Újpesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora hirdet igét, s aminek keretében átadják a közösség kívül-belül teljesen megújult imaházát.

A selypi városrészben lévő, Pozsonyi utcai imahely kiemelt jelentőségű a parányi, ám annál lelkesebb közösség életében. Kiemelt jelentőségű, hiszen a helyeik mellett a zagyvaszántóiak, a valkóiak és a kartaliak is itt tesznek hitet Krisztus tanai mellett. S noha már csak mindössze huszonketten vannak, hitbeli meggyőződésük erősebb, mint valaha. Emellett hasznos tagjai lakóhelyüknek is. Utóbbit az is bizonyítja, hogy összefogással újították fel a létesítményt: kora nyárra – mint arról beszámoltunk – a külső tatarozással végeztek, mostanra pedig elkészültek a belső terekkel is. Akik már jártak bent, elmondhatják, hogy megérte a fáradozás: méltó helyen gyakorolhatják vallásukat. A költségeket a kis létszámú gyülekezet nem lett volna képes önerőből finanszírozni, ezért számos más közösség segítségét kérték. A központ és az egyházkerület mellett legalább nyolc gyülekezet támogatta a beruházást, s a kiadásokhoz Víg Zoltán, lőrinci első embere a polgármesteri keretből járult hozzá.

E sorok szerzője a tanú rá, hogy a baptista vallás megítélése az 1960-as, 1970-es években még korántsem volt olyan pozitív, mint napjainkban. Bár akkoriban csaknem kétszer annyian voltak, mint mostanság, a javarészt római katolikus közegben sokan ellenségesen viszonyultak hozzájuk. Ha például a környezetükből valaki alámerítkezett, legyen az akár közeli rokon is, megszólták, vagy akár ki is közösítették, de még a munkahelyeken is ferde szemmel néztek rájuk.

Mindez azonban már réges-rég a múlté. A maroknyi baptistát mindenki elfogadja – a túlnyomó többséget nem is foglalkoztatja vallásbeli hovatartozásuk –, mi több, örülnek annak, hogy általuk a városkép tovább szépült az 1947 és 1949 között épült imaház rendbetételével.