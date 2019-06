Megszépült mára a Stadion utca, a terek felújítása jól halad Egerben

Számos helyszínen zajlanak beruházások Egerben, megújul több tér, és régóta várt fejlesztések is megvalósulnak. Kedden végre felavatták a faltól falig megújult Stadion utcát, de számos átadóra számíthatunk még a következő hónapokban.

A Stadion utca a már sokat emlegetett egymilliárd forintos közterületi infrastruktúra-fejlesztési program keretében szépült meg. Ennek a projektnek köszönhetően több mint harminc helyen végeztek városszerte munkálatokat, megújult például a Füzér utca és a Gerle-köz, de az Almagyar, a Kossuth és a Széchenyi utcák is érintettek.

A Stadion utca átadóján Habis László polgármester úgy fogalmazott, kulturált, igényes lett a szakasz, amelyre százmillió forintot fordítottak. Az utat két réteg aszfalttal borították, a járdákat és a közel ötven parkolót térkővel burkolták. Kovács Cs. Tamás, a körzet képviselője örömét fejezte ki, hogy végre megújulhatott az említett utca. Hozzátette, a beruházásnál kiemelt szempont volt, hogy a gyönyörű platánfákat megóvják.

Az egymilliárdos programba tartozik a Bródy Sándor utca felújítása is, amelynek szintén a hó végére kell elkészülnie – mondta el lapunknak Tuza Róbert. A Városüzemeltetési Iroda vezetője hozzátette, azért haladtak a tervezettnél lassabban a munkálatokkal, mert komoly akadályba ütköztek, egy, a rajzokon más helyen szereplő gázvezeték kiváltását is meg kellett oldaniuk. Az útpálya és a járda felújítása után még várhatók kiegészítő munkák, így a közvilágítás fejlesztése, és korlátot is elhelyeznek, de ezek mindössze két hétig tarthatnak.

Javában zajlik az Eszterházy és a Hatvani kapu tér felújítása, ezek esetében a kivitelezés befejezési határideje nyár vége – tájékoztatta lapunkat az Egri Városfejlesztési Kft.

Mint írták, az érintett területeken többek közt burkolás van hátra, a még fel nem bontott területeken pedig – ahol a gyalogosforgalom jelenleg is zajlik – még kisebb közműépítési munkákra is szükség lesz. Mindezeken túl a zöldfelületetek felújításával, növényültetéssel végeznek még a köztereket megszépítő szakemberek.