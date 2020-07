Megszorításokkal pótolná egymilliárdos bevételkiesését a hatvani önkormányzat

A Grassalkovichok városa jobban megsínylette a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzetet, mint a többi, hasonló méretű önkormányzat. A legfontosabb feladat most az egymilliárd forintos bevételkiesés menedzselése, ami együtt jár a költségvetés szigorításával.

Amint az várható volt, a járványhelyzet enyhítését követő első képviselő-testületi ülésen Horváth Richárd polgármester nem festett rózsás képet az önkormányzat költségvetéséről. Ez érthető is, hiszen a Zagyva-parti település bevételei jórészt az iparhoz köthető forrásokból származnak, márpedig a város az elmúlt években ezen a téren jelentősen fejlődött. Mivel azonban a gépjárműgyártás – miként sok más ehhez köthető ágazat – eléggé megsínylette a koronavírus időszakát, ez jelentősen kihatott a bevételekre is. Olyannyira, hogy át is kellett tervezni a költségvetést.

Visszaesés következett be az autóiparban

– Hatvan gazdaságilag a megye egyik legerősebb városa volt, ám az autóipar világszerte megtorpant – indokolta a döntést a városvezetés minapi ülésén Horváth Richárd. – A legnagyobb helyi cégek még jelenleg is csak 40-50 százalékon üzemelnek, mivel a megrendeléseik hatvan százalékát elveszítették. Március óta 42 százalékkal nőtt az állást keresők száma, jelenleg már több mint két és félezren vannak. Mindezek következtében az iparűzési adó kiesése nagymértékben érinti a költségvetést, ami 25 százalékos csökkentés esetén több mint egymilliárd forintos mínuszt jelenthet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a gépjárműadó nem kerül vissza a városokhoz, a szolidaritási adót pedig 80 millióval növelték, akkor az önkormányzat több mint egymilliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat, mint ahogy terveztük.

El szeretnék kerülni a csődhelyzetet

A polgármester szerint a legfontosabb cél most az, hogy Hatvan ne roppanjon bele ebbe a helyzetbe. Annyi tartalék rendelkezésre áll, hogy megtarthassák azokat az eredményeket, amiket eddig elértek, de így is nagyon nehéz lesz a következő időszak. Csak a költségvetés szigorításával és fegyelmezett betartásával stabilizálható a működés.

– Ennek eredményeként viszont, más hazai helységekkel ellentétben, a kiesett egymilliárd ellenére sem kerül csődközeli helyzetbe az önkormányzat – fogalmazott Horváth Richárd.

Meghúzták erre az évre a nadrágszíjat

Jelenleg úgy tűnik, a képviselő-testület által most elfogadott intézkedések elegendőek lehetnek ahhoz, hogy megelőzhessék az esetleges nagyobb bajt. Az már biztos, hogy a hagyományos nagyrendezvények, az augusztus 20–21-i városnapok, valamint a Munkácsy-tárlat kivételével, elmaradnak. Egyelőre kérdéses az is, hogy az idén megnyílik-e a jégpálya, de ha így lesz is, a közönségnek le kell majd mondania az ehhez kapcsolódó szórakoztató programok nagy részéről.

Az önerős út- és járdafelújítási program nagy hányada ugyancsak a vírushelyzet okozta krízisnek esik áldozatul, de átmenetileg nem lesz pénz a várost elkerülő út megterveztetésére sem. Az önkormányzat illetékesei épp ezért úgy számolnak, hogy ha a 2020-as iparűzési adó is bezuhan, akkor a következő pénzügyi év is nagyon nehéz lehet.