Megszűnhetne már a tumultus a gyöngyösi lakótelepen

Fejlesztési hitelből építtetnének utat a dél-kálváriaparti lakótelepen, hogy enyhítsék az évek óta bosszúságot okozó közúti forgalmat.

A dél-kálváriaparti lakótelepen az út megépítése régi adóssága már a városnak – szögezte le Tóth Szabolcs, a körzet egyik önkormányzati képviselője. Hozzátette: a megnövekedett autósforgalom enyhítésére az elmúlt években többször is tettek javaslatokat, de igazán jó megoldás pénzügyi forrás híján nem született.

– A legutóbbi testületi ülésen elfogadott fejlesztési hitelből talán most tudnánk enyhíteni a problémán. Ez a hitel két részből áll, az elsőnél tartunk, a műszaki tartalmat összeállítottuk és a tervezetet a kormányzatnak benyújtottuk. Majd, ha megkapjuk a hitelt, kezdődhet a konkrétumok kidolgozása. Ez nem egy körzet, hanem egy városrész gondja – magyarázta a képviselő.

Besze Andrea, a körzet másik önkormányzati képviselője is egyetértett ezzel.

Reggelente és délutánonként a legforgalmasabb a városnak ezen a részén is a közlekedés Fotó: Czímer Tamás

– A dombon több mint ötezer gyöngyösi él – tudatta –, számukra a közlekedés leginkább a reggeli és a délutáni órákban igen nehézkes. Nagy a tumultus, az óvoda, az iskola miatt sokan autóval jönnek-mennek.

Szerintük a leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb megoldás az lenne, ha a Kemény János utcát összekötnék a Kócsag utcával, amelyhez a Warga László utca is bekapcsolódna, majd a közös út levezetne egészen a domb aljára, a Kertész útra. Tóth Szabolcs úgy vélekedett, a végcél egy hosszú út lehetne, le a Tesco-körforgalomig, de ez nagyságrendileg 600 millió forintos beruházás, aminek a megvalósítása nem elérhető, most pedig egy gyorsabb és hatékony megoldás kell.

– Ez a konstrukció pedig a sűrű autósforgalmat eloszlatná, mentesítené például a Május 1. utat is. De azért is fontos ügy lenne, mert a jövő a fejlesztéseké a dombon is – fogalmazott. – A Dél-Kálváriaparton az évtizedek alatt számos társasház épült, parkolókat létesítettek és máig folytatódik e tendencia. Jelenleg is épül egy társasház a Warga László úton. Egyre többen választják a dombot, több befektető látta itt meg a lehetőséget, a fészekrakó programok után az önkormányzat is arra törekszik, hogy a fiatalokat helyben tartsa.

Besze Andrea hozzátette, a körzetben a parkolóhelyek problémáját is igyekeznek orvosolni, a tervek szerint egy újabb kavicsos részt alakítanának ki, ezt a Kócsag utca végére tervezik és 20-25 autónak biztosítana megállóhelyet.