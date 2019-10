Megtisztítják Gyöngyöst az elhagyott roncsautóktól

Újabb roncsautókat szállíttatott el a mátraaljai város közterületeiről, utcáiból a városrendészet. A már hosszú hónapok óta egy helyben parkoló kocsik a Kenyérgyár úti depóba kerültek, ahol jelenleg kilenc gazdátlan gépjármű várakozik.

A Bethlen Gábor úti parkolóban felejtett fehér színű roncs (képünkön) is a Városgondozási Zrt. Kenyérgyár úti telephelyére került nemrégiben – tájékoztatta lapunkat Nyiri László. A Gyöngyösi Városrendészet igazgatója elmondta azt is, hogy az elhagyott, rossz állapotban lévő autó nyolc másik hasonlóan rozsdás és elhanyagolt személygépkocsival együtt hamarosan a bontóba kerülhet. A városrendészet munkatársai folyamatosan járják a várost és lakossági bejelentések alapján is intézkednek ilyen ügyekben.

– Néhány hete négy járművet szállíttattunk el ismét, ám még jelenleg is közel tíz olyan autóról tudunk, amelyek hosszabb ideje foglalják a parkolóhelyeket. Ezeket azért nem tudtuk most elvitetni, mert jelenleg folyamatban van a tulajdonosok, üzembetartók értesítése, felszólítása, és meg kell várni az eljárás végét. A városrendészet munkatársai ugyanis csak azokat a járműtulajdonosokat szólítják fel, akiknek autójuk sem érvényes forgalmival, sem közterület-használatbavételi megállapodással nem rendelkeznek – mondta az igazgató hozzátéve, hogy a kollégákkal azt tapasztalják, hogy a tulajdonosok sok esetben már az első felszólítás után elviszik a parkolóban felejtett autóikat és a kiszabott tízezer forintos helyszíni bírságot is megfizetik.

– Többen a felszólító levél hatására újra megcsináltatják a műszaki vizsgát, mert érvényes műszakival bárhol lehet parkolni, ahol nem tiltja a KRESZ vagy az önkormányzati rendelet. Ám előfordult már olyan eset is, amikor közterület-használatbavételi megállapodást kötöttek a városrendészeten, amelynek díja húsz napra tízezer forint. Ez az időtartam természetesen napidíj ellenében hosszabbítható. A különböző lehetőségekről pedig a felszólításban tájékoztatjuk az autótulajdonosokat – tette hozzá.

Kiderült, a már elszállított autókat is visszaszerezhetik a gondatlan gazdák.

– Volt már rá példa, hogy a depóból vittek el egy korábban elszállított gépjárművet. Akkor a tulajdonos a tárolási és a szállítási költséget is köteles volt kifizetni. Az utóbbi, egy személyautó esetében nettó 15 ezer forint körüli összeg és ezenfelül a telephelyen napi őrzési díjat is fizetni kell – ismertette Nyiri László, aki megjegyezte, ez azonban a ritkább esetek közé tartozik.

– Két autó már nagyon hosszú ideje bent áll a Kenyérgyár úti telephelyen, azokért valószínű már nem jön a tulajdonosuk. Ilyen esetekben a jogszabályoknak megfelelően járunk el, vagyis egy bizonyos idő után először árverésre bocsátjuk az autókat és ha akkor sem kell senkinek, akkor viszont mennek a bontóba.