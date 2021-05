Megtudtuk: a járvány miatt nagyon nehéz új biciklit vásárolni

A járvány miatt tavaly megnövekedett a kereslet a kerékpárok iránt, ám ­közben sok gyár nem bírta az iramot. Ennek pedig most érezni a negatív hatását.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

Tavasszal indul két keréken a szezon. Ám úgy tűnik, hogy érdemes tisztában lenni kerékpáros fronton a járvány miatt is megnövekedett kereslettel és a csökkenő kínálattal. Szakali János, az Egerbike kerékpárüzlet, szakszerviz és kölcsönző tulajdonosa elmondta, már tavaly is hatalmas fellendülést tapasztaltak. A pandémia hatására ugrásszerűen megnövekedett a biciklizni vágyók száma. Kérdés, van-e igazságalapja azoknak a híreszteléseknek, hogy aki idén drótszamarat akar, választhat: vagy most vásárol, vagy nem jut új járműhöz.

– Inkább úgy mondanám, a vevő valószínűleg csak kompromisszumos megoldással találhat új biciklit. Előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem kap olyan típust, amilyet szeretne. Ennek oka, hogy nem a kerékpárgyártók álltak le – bár akadt példa erre is –, inkább a beszállítóik. Hiányoznak például egyes váltótípusok. Ez bizonyos modelleken pótolható, másokon viszont nem lehetséges e hiányt hasonló értékű és minőségű darabbal pótolni. Így értelemszerűen azokból a típusokból csak akkor érkezhet, ha a megfelelő alkatrészek is rendelkezésre állnak. Ez főként a mountain bike és a cross trekking kerékpárokat érinti – fogalmazott portálunknak Szakali János.

Elmondta, hogy tavaly még jobb volt a helyzet. Akkor a beígért szállítmányok időben megérkeztek, volt mit eladni, most viszont a korábbi leállások hatása is érződik. Inkább csak ígéretekkel bírnak a beszállítók, így pontosan nem jósolható meg, mit hoz az idei év.

– Ilyenkor, tavasszal töltjük fel a készleteinket, hogy legyen megfelelő választék. Ezt folyamatosan pótoljuk, egészen őszig, a szezon végéig. Az üzletünkben nagyon ritka volt korábban, hogy valaki nem talált kedvére való s pénztárcájának megfelelő kétkerekűt. Ám ha nem érkezik meg időben az első nagy szállítmány, akkor megcsappan a kínálat a következő hónapokban. Ami furcsa az egészben, hogy tavaly, amikor még nagyobb volt a választék, jóval többen vettek, illetve kerestek használt biciklit. Most viszont e téren megtorpanás érezhető – tette hozzá.

Mint mondja, az elmúlt tíz-húsz évben jócskán átalakult a kerékpár-kereskedelem hazánkban. Korábban mindenki mountain bike-ot akart, mostanában kezd előtérbe kerülni a cross trekking, ami a terep és városi kerékpár ötvözete. A megyeszékhelyen egyébként érthető okokból főként a városi kerékpárokat keresik. Hozzátette, hogy az állami támogatás hatására viszont egyre népszerűbbek az elektromos kerékpárok, habár úgy tűnik, sokan nyugdíjas szüleiknek vásárolják azokat.

A kölcsönzés szempontjából Eger nem kifejezetten jelentős piac, hiszen a turisták könnyedén keresztülsétálnak a városon, inkább a Szépasszony-völgybe indulva pattannak nyeregbe. Ám a Tisza-tó környéke igazi biciklisparadicsomnak számít. Erre egyre többen reagálnak, s szaporodnak a kölcsönzők.