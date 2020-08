Megújul a markazi tó körüli út

A község önkormányzata 30 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Programban. Az összeget a tó körüli út aszfaltozására fordíthatják. Erről tájékoztatta lapunkat Holló László polgármester.

– A tó körüli ingatlanok elsősorban nyaralók és horgásztanyák, de vannak, akik itt élnek. Régi igény a szilárd burkolatú út kialakítása. Minden évben voltak kisebb javítások, de ezek csak átmeneti megoldást jelentettek. A kormány által nyújtott támogatásnak köszönhetően a csodálatos fekvésű tavunkhoz méltó lesz az oda vezető út is. A felújítástól azt reméljük, hogy gyarapodik az állandó lakosok száma. A jó közlekedési körülmények bizonyára kedvet adnak a letelepedéshez. Ezt az elgondolásukat már többen is jelezték. Úgy gondolom, hogy az út turisztikai jelentősége sem kicsi, mert a 2,5 kilométer hosszon megújuló szakasz alkalmas lesz a kerékpározásra és futásra is – részletezte Holló László.

Az említett út felújítását szeptemberben kezdenék, és szeretnék még az idén befejezni, ha az időjárás kedvez.