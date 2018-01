Megújul a patai történelmi pincesor

Az országban egyedülálló hétszintes történelmi pincesor rendbetétele, s a hozzá kapcsolódó szőlőtermesztési, -feldolgozási kultúrát és hagyományokat bemutató több millió forintos fejlesztés hamarosan elkezdődhet.

Csaknem 170 millió forintos támogatásból valósul meg a településen a történelmi pincesor turisztikai attrakcióvá alakítása, tudtuk meg Hevér Lászlónétól.

– Ez egy igen nagy volumenű beruházás, amely a reményeink szerint egyre több turistát vonz majd a városba – kezdte a polgármester. – Olyan innovatív interaktivitást bizto­sító technikai fejlesztéseket, eszköz- és szoftverbeszerzéseket valósítunk meg, melyek lehetővé teszik, hogy interaktív módon, élményszerűen bemutathassuk kulturális értékeinket, hagyományainkat. Ám ez csak egy része a nagyszabású beruházásnak. Többek között egy ötven ember befogadására alkalmas konferenciatermet építenénk, amelyben egy állandó kiállítóterem is helyet kapna, a régmúlt idők szőlőműveléshez és borkészítéshez használt – térségünkre jellemző – tárgyaival – ismertette a projekt részleteit a város vezetője.

A pincéknél eddig is közkedveltek voltak a rendezvények, az újítások után még több érdeklődőre számítanak Fotó: Czímer Tamás

A beruházásról elmondta azt is, hogy a Hétsoros Pincefalu-projekt elemei közt szerepel több vendéglátóegység kialakítása. A jövőben működne a pincesoron kávézó, étterem, ajándékbolt. Parkolót is építenek és a közvilágítást is fejlesztik, kandelábereket telepítenének. Ám készülnek történelmi gyermekjátszótérrel és játszósarokkal, amelyeket térítésmentesen használhatnának a vendégek, valamint a beruházásban nagy hangsúlyt kap az akadálymentesítés, illetve a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit is biztosítanák.

Több turistát vonzana a hely

Egy pincét is megvásárolna az önkormányzat, egy kisebb földterülettel, ahol csak kézi eszközökkel folyna a szőlő­művelés, a présházban pedig a borkészítés. A város vezetője szerint ez egy remek lehetőség, hogy az attrakcióra alapozva bővítsék a város turisztikai kínálatát, de a fejlesztés­nek köszönhetően a helyi programokat, hagyományokat is szélesebb körben bemutassák. Az idelátogatók több időt maradhatnának a városban, hisz nemcsak az Európa-szerte híres Jessze-oltárt néznék meg, hanem a pincesoron megismerkedhetnek a palóc néphagyományokkal, patai szőttesekkel, a borkészítéssel és a helyi termékek is nagyobb célközönséget érnének el – összegezte.

Ha pince van, akkor bor is kell

Európában is ritkaságszámba megy a város központjának közelében épült, egykor hét sorban elhelyezkedő pince­falu, ahol az utóbbi időben egyre több fiatal borász találja meg számítását. A „Hétsoros Pincefalu” területe egyébként már az avar korban is lakott volt. Az itt végzett ásatások során megtalált leletekből arra következtettek a régészek, hogy az egykor itt élők is szőlő­termesztéssel foglalkoztak.

Hagyományteremtő céllal indították útjára néhány éve a Vulkanikus Borok Fesztiválját a településen, amelyre már számos neves borász érkezett az ország különböző borvidékeiről, és a remények szerint Gyöngyöspata városának csúcsbora sem várat sokáig magára.