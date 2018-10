Megújul a péterkei piac és a templomkert is szebb lesz

Aki manapság a városban közlekedik, nem győzi kapkodni a fejét. Amerre jár-kel az ember, mindenütt lázas munka folyik.

Eged István polgármestertől megtudtuk, zajlik a Zöld város pályázatuk második üteme, amelynek keretében rengeteg terület újul meg, illetve kap új funkciót.

Az egészségügyi központ udvarán korszerű teniszpályát építettek, térburkolattal látták el a terület egy részét, s füves, parkos részeket alakítottak ki. Javában folynak a munkálatok a Kossuth úti piac környékén is. Ez a vásártér mindig is nagy népszerűségnek örvendett a helyiek és a környékbeliek körében, épp ezért ideje volt kulturáltabb körülményeket teremteni az árusoknak és a vásárlóknak. Itt mintegy 300 méter hosszon újul meg a terület. Elárusítóhelyek, asztalok, padok, térburkolat épül, vizesblokkot alakítanak ki. Megszépül a templom környezete is. Felújítják az épülethez vezető lépcsősort, parkosítják a területet, s megoldják a műemlék éjszakai megvilágítását is. A munkálatokkal a tervek szerint november végéig végeznek.