Megújul a tér, és végre kiépül a várt szennyvízhálózat is Szarvaskőben

Több évtizedes ­probléma oldódik meg Szarvaskőben, néhány éven belül végre kiépül a szennyvízhálózat. Régi álom ez a faluban, ahol számos egyéb beruházás is várható még idén.

Az utóbbi évtizedekben a szennyvízhálózat hiánya jelentette a legnagyobb gondot a településen. – Előfordult, hogy a szippantós télen hetekig nem tudott felmenni néhány magasan fekvő utcába, ezért egy idő után nem lehetett vizet használni, mert megteltek az aknák. Volt, akik ilyenkor ideiglenesen elköltöztek néhány hónapra, de sajnos akadt olyan is, aki végleg elhagyta a települést. Sokszor fordult elő az is, hogy bizony a szennyvíz miatt bűz árasztotta el a falut. Mindez beárnyékolta az előnyöket, például azt, hogy csodálatos helyen fekszik Szarvaskő, és remek levegője van. Óriási öröm nekünk, hogy végre ezek a problémák megszűnnek, remélhetőleg többen választják majd otthonuknak a falunkat – mondta el Szabóné Balla Marianna polgármester.

A település háromszázmillió forint kormányzati támogatásból valósíthatja meg a fejlesztést, a polgármester elmondása szerint a kivitelezési munkálatok akár már idén elkezdődhetnek. Szeretnének mielőbb munkához látni, hiszen az egész falu várja már a beruházást.

Hamarosan elkezdődik az állomástér korszerűsítése is, 109 millió forintból alakítják át a területet. – Az utóbbi években számos pályázaton nyertünk, ennek köszönhetően hamarosan felújítjuk a hivatal és az orvosi rendelő épületét, csipkeültetvényt telepítünk az egyik zártkertünkbe. A legnagyobb pályázati sikerünk a rendezvényterünk fejlesztése, amely néhány héten belül el is kezdődik. Itt többfunkciós zöldterület kap helyet, ahol az átutazók megállhatnak pihenni. A nagyobb rendezvényeinket itt tartjuk majd, például a csipkebogyó-fesztivált – részletezte Szabóné Balla Marianna. Az állomástéren kialakítanak egy többfunkciós színpadot, játszóteret, piacteret, és a közműveket is bevezetik a területre. Lesz egy sütőterasz kemencével, illetve egy gyepborítású sportpálya mobil eszközökkel, és egy lépcsőzetes lelátót is építenek.

Az utóbbi időben számos kisebb attrakcióval előrukkoltak. A falu központjában táblát helyeztek el, ez a testvérvári kapcsolat jelzésére, de kültéri értéktár-kiállítás is nyílik. Minden szezonban új bábukat helyeznek el faluszerte, ez is rengeteg látogatót vonz. – A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk szépíteni a falunkat, szeretnénk minél többeket idecsábítani, hiszen csodálatos a település. Örülünk, mert egyre több befektető is fantáziát lát Szarvaskőben. Idén több vendégház nyílik, az eladó ingatlanokat elkapkodják, a beruházásainknak köszönhetően pedig élhetőbb és vonzóbb lesz a település – remélte a polgármester.