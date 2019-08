Megújulhat a markazi egészségház

Az egész épület energiatakarékosabb lesz.

A Magyar Falu Programban nyert támogatást az önkormányzat a település egészségházának energetikai korszerűsítésére, tudatta portálunkkal a polgármester. Potoczki László elmondta, csaknem harmincmillió forintnyi összeg áll az épület rendbetételére.

– Nagyon örülünk, hogy ebben a programban támogatást kaptunk, hiszen az ­1980-as évek közepén felhúzott épületcsoport felújítására a korábbi években már pályázott az önkormányzat, ám akkor nem nyertünk támogatást. A most elnyert pályázatnak köszönhetően a szakemberek egyebek között az épület teljes tetőszerkezetének cseréjét végzik el, megtörténik a homlokzat és a külső falak hőszigetelése is. A ház új nyílászárókat kap, a régiek helyére a mai kornak megfelelő ablakokat, ajtókat építenek be, valamint az épület fűtésrendszere is modernebb és energiatakarékosabb lesz a jövőben – részletezte.

Potoczki László hozzátette, azóta áll üresen az orvosi rendelő feletti lakás, amióta az előző doktornő nyugállományba vonult és kiköltözött. A támogatásnak köszönhetően azonban nemcsak az, hanem az orvosi rendelő, a fogorvosi és a védőnői szolgálat helyisége is megújulhat.

Végül a polgármester közölte azt is, hogy hivatalosan október elsejétől állandó háziorvosa lesz a településnek. A képviselők ugyanis a legutóbbi testületi ülésen éppen a héten hagyták jóvá a háziorvosi feladatellátási szerződést dr. Csernyánszki Matild doktornővel, aki immár több mint egy éve látja el a betegeket a faluban.