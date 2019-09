Megújulhat az óvoda és a művelődési ház is Nagyrédén

A település két fontos intézményének energetikai korszerűsítésére pályáztak.

Százötmillió forint értékben pályázott az önkormányzat a Molnár József Közösségi Színtér energetikai korszerűsítésére. A tervezett beruházás többek között tartalmazza az épület külső nyílászáróinak cseréjét, a födém szigetelését, a gépészet modernizálását és az épület külső színezését is, tájékoztatta lapunkat a nagyközség polgármestere. Siposné Fodor Judit hozzátette, az önkormányzat a szakmai eszközök fejlesztése, a hangosítás korszerűsítése mellett önerőből kisebb javításokat már korábban is végzett az épületen.

– A belső munkálatok folytatásaként – egy másik pályázat támogatásával – a mosdók modernizálása már szeptember második hetében megkezdődik. Bízunk benne, hogy a TOP-os pályázatok révén az iskola és a polgármesteri hivatal után az óvodánk, melynek felújítására szintén pályáztunk, illetve a művelődési házunk is megszépülhet. Természetesen ezen intézményeinknél is azt szeretnénk, hogy a körülmények méltóak legyenek az ott folyó magas színvonalú szakmai munkához. Az óvodában a legnagyobb odafigyeléssel és hozzáértéssel gondoskodnak a legkisebbekről. A Molnár József Közösségi Színtér pedig korántsem csak színvonalas rendezvényeknek ad helyet, hanem sok civil közösségünknek is otthont biztosít, segítve működésüket. Az intézmény a közművelődési feladatain túlmutató szerepet tölt be a helybeliek mindennapjaiban – nyilatkozta.

A művelődési ház Digitális Jólét Pont is, és mivel szorgalmasan pályáztak, az utóbbi években millió forintos nagyságrendben szerezhetett be különféle, a szakmai munkát és a szolgáltatásokat bővítő eszközöket.