Megújult az egerszóláti tájház

Pár napja átadták a felújított tájházat a településen. Közel negyvenmillió forintot áldoztak rá.

A helyi közösség végre birtokba vehette a gyönyörű tájházat néhány nappal ezelőtt. Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően 38 millió forintból újította fel a Petőfi utca 1. szám alatt található épületet, amely a kiállítótéren felül közösségi funkciót is betölt.

– Egy 1927-ben épült módos paraszti házat vásárolt meg néhány éve az önkormányzat, azt alakítottuk át tájházzá. Egy nagy, tágas objektumról beszélünk, több szobával, udvarral. A berendezés nagy részét a falubeliek adták össze, rengeteg felajánlás érkezett, többek között a XX. század elején készült bútorok, képek és szövőszék is. Összefogtak a falubeliek a jó ügy érdekében – osztotta meg lapunkkal Verebélyi György. A településvezető kiemelte, öt helyiségből áll az épület, van egy tájszoba, egy korabeli hétköznapi tárgyakat bemutató helyiség, egy vizesblokk, teakonyha, valamint egy foglalkoztató-közösségi rész is.

– Korábban nem volt tájház a községben, szerettünk volna, de önerőből nem tudtuk megvalósítani. Ezért nagy öröm számunkra e lehetőség. Az épületben az ide érkező turistákat is várjuk majd, de úgy tervezzük, hogy kisebb helyi rendezvényeket is szervezünk majd ide, valamint különféle foglalkozásokat is tartunk itt – részletezte Verebélyi György.

Elmondta, a céljuk az volt, hogy a felújítás után az épület megőrizhesse eredeti szépségét. Kicserélték a tetőt, szigeteltek, az ablakokat is sikerült helyreállítaniuk. A belső terek egyik ékessége a gyönyörű fehér hajópadló. Eredetileg is ilyen volt a házban, de az teljesen tönkrement, ezért újat kellett készíttetniük. A falu vezetője aláhúzta, az akadálymentesítés is megvalósult, ám a pályázatba már nem fért bele a kerítés felújítása, ezért azt később hozzák rendbe.