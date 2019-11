Megújult, modern konyhában készül az ebéd a gyöngyösi óvodások számára

Több mint negyven év után teljesen megújult a Fecske úti tagóvoda főzőkonyhája. A városban a legnagyobb tagintézmény jelenleg is mintegy 400 kisgyermek számára biztosítja az ebédet. Ezzel egyidejűleg készült el az elkerülő folyosó is, amelynek köszönhetően egy több évtizedes probléma is megoldódott az intézményben.

– Százharminc gyermekkel 1976-ban nyitott meg az akkori nevén tizenhármas számú napköziotthonos óvoda, melyhez saját konyha is tartozott – emlékezett vissza köszöntőjében Tőzsér Lászlóné. A Fecske úti tagóvoda vezetője elmondta, akkor a négy konyhai dolgozó munkáját egy gazdaságvezető irányította, majd négy év múlva újabb négy csoporttal bővült az intézmény, illetve a Hattyú téri lakásóvoda gyermekei is innen étkeztek. Ez pedig összesen mintegy 400-440 gyermek ellátását jelentette. – Tavaly nagyon megörültünk a hírnek, hogy végre nyert a konyhánk felújítására beadott pályázat. Az eltelt több mint negyven év alatt történtek fejlesztések, de ekkora volumenű korszerűsítés még nem valósult még meg az intézményünkben. A támogatás jóvoltából teljesen kicserélődtek a technológiai berendezések, és a konyhát kiszolgáló minden helyiség megújult. Teljesen újak lettek a víz-, villanyvezetékek, a szaniterek, burkolatok, tárolók, bútorok és még mosogatógépet is kaptunk, valamint egy igen hasznos új légtechnikai rendszert is kiépítettek a szakemberek. Ezért nagyon hálásak vagyunk áldozatos munkájukért – tette hozzá a tagóvoda vezetője. Hiesz György, Gyöngyös polgármestere az ünnepségen elmondta, a város óvodáinak felújítása kiemelt feladata az önkormányzatnak. A Fecske úti tagintézményben pedig az elavult konyha modernizálása mellett az elkerülő folyosó megépítése is a terv fontos része volt.

– Égetően fontos feladat volt, hogy elkerülő folyosót létesítsünk, mert az épület északi és déli szárnya közötti közlekedés csak a konyhán keresztül vagy az udvaron át volt eddig lehetséges. Az épület rendbetételét azonban már évekkel ezelőtt elkezdtük – mondta. Uniós pályázatból 2012-ben megvalósulhatott az épület energetikai felújítása, majd 2015 -ben az északi szárny teljes körű belső átalakításával is végeztek a szakemberek, és tavalyelőtt a déli szárny is hasonlóképpen új köntöst kapott. Idén pedig az elkerülő folyosó építésére a város mintegy 15 millió forintot fordított, az elkészült új konyha beruházása pedig több mint 71 millió forintba került, amelyből 17 millió forintos összeget pályázati forrás biztosított – tudatta. A szerdai ünnepélyes átadón természetesen az óvodások léptek fel, majd a szalagátvágást követően a meghívott vendégek a biztonsági előírásokat betartva tekinthették meg a gyermekintézmény megújult főzőkonyháját.