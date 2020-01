Megválasztották az év halát a Tisza-tavi Ökocentrumban

Az év hala bemutatásával egybekötött évnyitót tartottak a Tisza-tavi Ökocentrumban a hagyományos tavaszi renovációs munkalatok után.

Az idei szezont szombat délelőtt 11 órakor ünnepélyesen megnyitotta Kiss János, az ökocentrum igazgatója, aki elmondta, a tavalyi év rekordév volt és reméli, az idei is hasonlóan sikeres lesz, s felülmúlja az előzőt.

– 2600 négyzetmétert kell karbantartanunk, ami önmagában nem kis feladat. Január másodikától egészen a tegnapi napig dolgoztunk az ökocentrum megújításán. Sőt, kisebb munkalatok még most is zajlanak. Vannak új halaink is, többek között az év hala is nagyobb példányszámban található meg nálunk – zárta mondandóját Kiss János, majd átadta a szót dr. Harka Ákosnak, a magyar haltani társaság elnökének, aki részletesen bemutatta a süllőt, az év halát, végül Gacsal József, az Ezüst Ponty Horgászegyesület elnökének szakmai előadása zárta a megnyitót.

Ezt követően az érdeklődők az idei évben elsők között láthatták az óriásakvárium hal- és állatállományát, immár a létesítmény okostelefonra letölthető alkalmazásának segítségével.