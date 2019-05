Megvalósult a fő cél Füzesabonyban, a Civil Expo újra sokakat összehozott

Kilencedszer rendezte meg a Civil Expót a Kis Bocs Baba–Mama Közhasznú Egyesület szombaton. A város Ifjúsági Parkjában hangulatos napnak lehettek részesei az oda látogatók. Sok kisgyerekes családot láttunk, s azt, hogy akik sátrat állítottak, szívvel-lélekkel szolgálták ki a betérőket.

Minden körülmény adva volt, hogy a tavalyi szihalmi kitérő után a városba visszatért rendezvény, a Civil Expo sikeres legyen. A harmincas éveiben járó Tóth Istvánné két kisiskolás gyermekét kísérte el az eseményre, mindhárman jól érezték magukat. A Heol kérdésére az anyuka azt mondta, szívesen vesznek részt hasonló programokon, mert a gyerekeinek örömet okoznak ezek az elfoglaltságok. Főleg a mini vidámparknak, abban is a körhintának örült a két apróság.

Imre Sándorné a Füzesabony Szihalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Központ sátrában készséggel válaszolt munkatársunk kérdéseire. Szavai szerint amióta létezik az expó, az intézmény mindig képviseltette magát rajta. A kiállított tárgyakat, horgolt és hímzett darabokat, apró ékszereket, a ballagásra szánt és részben megmaradt csokrokat, kulcstartókat azok készítették, akiket nappal látnak el – tudtuk meg. Ők reggel érkeznek az intézetbe, és foglalkoztatás keretében kézimunkáznak. A kiállítás és vásár látogatói megvehetik, ha megtetszik nekik valamelyik ajándéktárgy.

A mezőszemerei kiállító csapatot a falu polgármestere, Bukta Mária vezette. A gondosan feldíszített sátrukban láthattuk a Mezőszemerei Házi Tészta Manufaktúra termékeit. A községvezető szavai szerint a közmunkaprogram keretében állítják elő ezeket, mint a hidegen sajtolt olajat is. A kiállítóhelyükön egyébként zsíros kenyérrel kínálták az érdeklődőket, s bemutatták a kíváncsiskodóknak a több mint negyven éve működő Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesületet, a polgárőrséget, a Mezőszemerei Civil Egyesületet és a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub tevékenységét.

Pásztor István alpolgármesterrel találkoztunk a mezőtárkányiak külsőségekre is sokat adó sátránál. Elmondása szerint azokat a portékákat mutatják be ők is, amiket a közmunkaprogramban tudnak készíteni. Hoztak magukkal két szövőszéket, hogy a szövés munkafolyamatát is láttassák. Megtekinthetők voltak a kiállítóhelyen a varroda termékei, párnák, ülőhuzatok.

Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Baba–Mama Közhasznú Egyesület elnöke azt mondta, rendkívül elégedett, hiszen valóban megvalósult a kezdetekkor megfogalmazott cél, a szférák találkozója. Itt vannak az ifjúsági parkban a civil szervezetek, az önkormányzatok, a vállalkozói szféra képviselői és természetesen az új kiállítók is. Annak külön örült, hogy a rendezvény egyúttal igazi családi ünneppé is vált.