Megváltozott az élet Heves megyében, de a falvak kitartanak

A koronavírus-járvány naponta rekordokat dönt a betegek számában. Ha egy egész család kerül karanténba fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt, előfordulhat, hogy nincs, aki gondoskodjon róluk.

Az operatív törzs tájékoztatása szerint az országban bárhol lehetnek betegek. Ezt megerősítik a portálunk által megkérdezett polgármesterek is. Egybehangzóan azt állították, a védekezést leginkább a naprakész információk hiánya nehezíti meg. Az önkormányzatok weboldalain megosztott felhívásokkal próbálják elérni, hogy jelezze, aki karanténban van, vagy életkora, betegsége miatt nem kockáztatja, hogy közösségbe menjen. Nagy kérdés persze, hogy a beteg vagy idős, egyedül élő emberek közül hányan használják az internetet. Ezért akad, ahol a polgármester személyesen érdeklődik, van, ahol a képviselők figyelik a körzetüket, máshol besegít a utcabeliek hírlánca is.

Noszvajon már november elején súlyos volt a helyzet, mintegy száz főre becsülték a fertőzésben érintettek számát. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy a legtöbbjükről a hozzátartozók gondoskodnak.

– Egyelőre csak pár helybeli akad, akivel nincs, aki törődjön. Az ő ellátásukat a munkaerő átcsoportosításával oldjuk meg. Leállt a turizmus, és az így felszabadult dolgozók gyógyszert, élelmiszert vásárolnak annak, aki igényli. Működő intézményekből még nem kell átirányítani senkit – tájékoztatott Szabó Péter.

Nagyrédén is aggódnak. Siposné Fodor Judit polgármester szerint hamar nagy baj lehet a községben, ha nem tudják mielőbb felvenni a kapcsolatot a rászorulókkal.

– Az önkormányzat internetes felületén is kérjük azok jelentkezését, akik támogatást kérnek. Az óvodai konyha már alig győzi a rendeléseket, de a gondozási központot is sokan megkeresik. Az intézményeinkben is megjelent a vírus, volt olyan nap, hogy a melegítőkonyhán egyszerre két dolgozó esett ki a munkából. Belső átirányítással igyekszem pótolni a kieső munkatársakat. Most még bírjuk a terhelést, de arra is készen állunk, hogy a köztisztviselők szociális feladatokat lássanak el – közölte Siposné Fodor Judit.

Erre Gyöngyöstarjánban már sor is került, Kiss Viktor polgármester meghatalmazás segítségével a karanténban lévők ügyeit is intézi. Pálosvörösmarton egyelőre a falugondnok elegendő az ételkiszállításhoz, és a karanténban lévő két házaspárnak segít a bevásárláshoz, mondta Bodócs Attila polgármester.

Abasáron már hetekkel ezelőtt megjelent a vírus a községházán, a napokban éppen az egyik óvodai csoportot zárta be az Oktatási Hivatal. Kazsu Attila polgármester tisztában van azzal, hogy sok feladatuk lesz még.

– A veszélyhelyzet miatt amúgy is bezárt közösségi ház két alkalmazottját arra kértem, hogy szükség esetén intézzék azok bevásárlásait, akik erre igényt tartanak, jelenleg heti két alkalommal tervezünk ilyet. Mi is a község weboldala segítségével keressük a bajbajutottakat. Már voltak visszajelzések, de még senki sem szorul a rendkívüli ellátásra – mondta Kazsu ­Attila.

Szihalomban a faluvezető, Bóta József Sándor szerint nagy segítséget jelent a szociális társulás, illetve a mozgáskorlátozottak helyi egyesületének munkája a helybeli ötvenkét idős ember ellátásában. Az önkormányzatok lépéshátrányban vannak a vírussal szemben. Ennek ellenére bizakodók, hisznek a tavaszi járványos időszak alatt sikerrel összekovácsolódtak a helyiek az intézményekben és az önkéntes segítőcsapatokban.

Mindenki készenlétben áll már

Tiszanánán már halálos áldozata is van a járványnak. Dr. Tóth József polgármester elárulta, hogy egy személy felgyógyult, három fertőzött karanténban van. Van kapacitásuk az étkeztetésre, akár a százas létszámmal is bírnak.

Nagyúton két érintett családról számolt be Tóth Géza polgármester. Őket a rokonok segítik, de a falugondnok felkészült a tömeges ellátásra. Sarudon, Tilcsik István polgármester szerint, egy ötgyermekes család van önkéntes karanténban. Négy gyermek tanköteleskorú, nekik biztosítják az iskolai étkeztetést.

Tarnamérán Tímár László, Markazon Holló László polgármesterek arról számoltak be, hogy a hét végéig még nem kérték a segítségüket. Kálban Morvai János polgármester bízik a tavaszi önkéntes csapatban, péntektől elrendelte a piacon a kötelező maszkviselést.