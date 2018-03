Megy a találgatás: vajon mi lesz az egykori bérlakások helyén?

Lebontják a Koháry út 27. szám alatti bérlakást Gyöngyösön. Az épület a buszmegállóval szemközt igen forgalmas útszakaszon van. A valamikori – és sokak által így ismert – Gyöngyszöv Áruház melletti telek az önkormányzat tulajdona volt. Egészen mostanáig. Ugyanis egy ­vállalkozó kérte és kapta meg a várostól a csaknem ezer négyzet­méteres telket és a ­rajta álló rossz állapotban lévő bérlakásokat.

Napok óta folyamatosan dolgoznak a munkagépek a Koháry út egyik forgalmas szakaszán. A most kerítéssel körbevett területen állítólag parkolót és egy új üzletet építenek. Többen találgatják, hogy az egyik élelmiszerlánc üzletét. Sokakat foglalkoztat az a kérdés is, hogy az épület műemlék volt-e, és ha igen, miért kellett eladni, miért nem lehetett azt az utókor számára megőrizni?

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője arról tájékoztatta portálunkat, hogy az épület sorsáról tavaly nyári testületi ülésen döntöttek a képviselők, miután jött érdeklődő vásárlási szándékkal. Akkor utánanéztek és felmértek minden lehetőséget, majd pályázatot írtak ki rá, aztán az adásvétel után az akkor bérlakásoknak kiadott épület kiürítését is megkezdték.

– Az épület több ­évtizede a város tulajdonában állt, szociá­lis bérházként funkcio­nált, ám rossz műszaki állapotban. Elhanyagolt volt már, hiába költött rá az önkormányzat. Többször is végeztek ott karbantartásokat – tudatta Németi László. – Nem műemlék az épület, bár kétségtelen, a homlokzata díszes volt, mint egykor néhány polgári lakóházé. Valamikor az 1990-es évek elején felvetődött, hogy épp emiatt helyi védelem alá kellene venni, ám az épület többi része ezt nem indokolta. Feltehetően egykor egy módosabb gyöngyösi családé lehetett – magyarázta a városüzemeltetési igazgató.

Hozzátette: az ott élő családokat átköltöztették más szociális bérlakásokba. Kiderült, volt jogcím nélküli bérlő is, s az ott élők életmódjáról és körülményeiről elárulta azt is, néhány éve több harci kutyát is el kellett arról a helyről vitetnie az önkormányzatnak a gyepmester közreműködésével, mert több bejelentés is érkezett a sokszor szabadon bóklászó állatokról.

Németi László ­kérdésünkre elmondta azt is, tudomása szerint a jelenlegi bérlakás­állományt a helyhatóság nem kívánja csökkenteni. Sőt, például a Haller utcait a közel­jövőben fel is újítanák.

Megkerestük a ­területet megvásárló Balla Zoltánt is. A vállalkozó portálunkkal ­közölte: egyelőre nincsenek konkrét terveik. A terület egy igen frekventált belvárosi rész, amelyet rövid időn belül hasznosítanak. Ám annyit megerősített, nem az egyik olcsó és kedvelt élelmiszerlánc üzletét építik. Egyetlen, négyszáz négyzetméteres üzlethelyiséget alakítanak ki és valóban parkolókat is terveznek a területre. A munkákkal várhatóan augusztusban készülnek el – árulta el az ingatlanfejlesztő.