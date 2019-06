Megyénk köztisztviselői kalandoztak a Mátrában

Magyarország akkor lesz egy erős ország, ha a legkisebb és a legfontosabb közösség, a család is erős – mondta köszöntő beszédében a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson Bence. Az Oxygen Adrenalin Parkba, a Heves Megyei Kormányhivatal nagyszabású családi napjára több mint ezer köztisztviselő érkezett családjával, ahol ezen a napon természetesen a gyerekeké volt a főszerep. Dr. Pajtók Gábor, kormánymegbízott a rendezvényen kiemelte, a megyei kormányhivatal ezeregyszáz dolgozója csaknem ezer gyermeket nevel, akik közül több mint kétszázan már 2011 óta, vagyis a kormányhivatal megalakulása után születtek és a gyermekvállalási kedv azóta is töretlen.

A megye hét járásában hivatásukat gyakorló kormánytisztviselők családtagjaikkal közösen tölthettek el egy napot a mátrai kalandparkban, ahol a szórakozási lehetőségekből nem volt hiány. A kisebbeket ugrálóvár, vonatozás várta,míg a merészebbek a kötélcsúszást is kipróbálhatták, emellett az újonnan átadott libegő mellett a bobozás is sokak kedvence lett. A Heves Megyei Kormányhivatal családi napján megtelt a park játszadozó gyerekekkel. Dr Pajtók Gábor, Heves megyei kormánymegbízott kiemelte, a kormányhivatal már négy alkalommal elnyerte a családbarát munkahely címet, s ezt a szemléletet továbberősítenék.

– Ősszel egy munkacsoportot is szeretnénk létrehozni, amely abban segít majd, hogy a hivatal működését, a munkánkat még családcentrikusabbá tudjuk tenni – mondta. Hozzáfűzte, hogy a hivatalban dolgozók gyermekeinek évente több eseményt is szerveznek, és segítik a kisgyermekes szülőket a rugalmas munkaidő kezdessél is. A fiatalokat már évek óta támogatják a családalapító kedvezménnyel.

Az eseményen Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, aki civilben négygyermekes édesapa, szintén a család fontosságát méltatta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy július elseje fontos időpont lesz a családok életében. – A családvédelmi akcióterv több eleme is elindul a napokban. Ilyen a babaváró hitel, amely azt jelenti, hogy aki gyermeket vár, tízmillió forintos támogatásban részesülhet. Ilyen elem a gépkocsivásárlási kedvezmény, ugyanakkor a nagyszülői gyed is hatályba lép, utóbbi az egyik legnépszerűbb intézkedés, ahogy a használt lakásokra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezmény is. Tuzson Bence kiemelte azt is, hogy akik igénybe kívánják venni a támogatásokat, azoknak a kormányablakokban érdemes időpontot foglalni, ugyanis országszerte igen nagy forgalom várható július elsejével.