Megyénk piacai nyitva vannak, de egyre több már a szigorítás

Egyre szigorúbb korlátozások lépnek életbe az élet minden területén, így a bevásárlást is szabályozzák. Ezúttal azt néztük meg, mire kell ügyelni városaink piacain.

A megyeszékhelyen is vezettek be korlátozásokat a Katona téri piacon. Szalay Andrea sajtóreferens kérdésünkre elmondta, csak egy bejárat van nyitva, melyet biztonsági őr felügyel, és egyszerre csak harminc vevő tartózkodhat bent. A piacon csupán az élelmiszert árusító standok és üzletek működhetnek, a felső szinten található büfék a jogszabálynak megfelelően bezártak. Az életkori korlátozás természetesen itt is él, 9 és 12 óra között csak 65 éven felüliek vásárolhatnak, de a létesítmény nyitvatartásán nem változtatott az önkormányzat.

Idősek nem állhatnak ki most a portékával

– A Hevesen található piac esetében az árusítással kapcsolatban újabb szabályozás lépett életbe április 8-tól – adta hírül Sveiczer Sándor, a város polgármestere.

A piac szerdán és szombaton reggel hat órától délután kettőig tart nyitva. A kereskedők reggel öt órától foglalhatják el az árusítóhelyeket. Kizárólag termelői értékesítés a megengedett, mégpedig az üzemeltető által már regisztrált asztal- és helyfoglalással rendelkezők részére. Most csak élelmiszert és mezőgazdasági terméket – tejet, tejterméket, húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, tésztaféléket, palántát és élővirágot – kínálhatnak az eladók. A piac területén árusítani csak nyílt aszfaltozott területen, egymástól legalább öt méter távolságra lehet. A fedett asztalos részen tilos ezt tenni, és fontos az is, hogy 65 évesnél idősebb termelő nem hozhatja ki a portékáit. Náluk is bevett szabály, hogy a nyugdíjas korúak délelőtti órákban látogathatják a létesítményt.

Az eladóknak pedig kötelező a maszk és a kesztyű használata. A közterületeken a továbbiakban tilos különféle árukat értékesíteni, kivéve a már kiváltott közterület-használati engedéllyel rendelkező termelőket. Az üzemeltető emellett fenntartja a jogot a benn tartózkodók számának korlátozására, tájékoztatta lapunkat a Heves városi önkormányzata.

A termelők is elérhetők, akár telefonon

Morvai László hevesi őstermelőként gyümölcsöt, zöldséget és palántát kínál a piacon. Elmondta, szerinte vannak, akik a bevásárlóközponthoz ragaszkodnak, és akadnak, akik a piacot részesítik előnyben. – A járvány időszakában sokkal kevesebb a vevő. Ezelőtt egy hónapig nem voltunk jelen, így a vásárlókat is nehezebb visszaszoktatni hozzánk – fogalmazott.

Veresné Rózsika besenyőtelki őstermelő évek óta ilyentájt értékesíti a szépen gondozott, jó minőségű palántáit. Érdeklődésünkre elmondta, minden korábbi évnél nagyobb a kereslet portékájára. Megszokott vevőköre már házhoz jön, ő maga pedig szombatonként a füzesabonyi piacon „posztol” reggel hattól délig. Sokféle palántát kínál és azt mondja, májusig, június elejéig mindenki megtalálja őt. Megemlítette, hogy sok olyan vevője van, aki telefonon, vagy a közösségi oldalon kéri, állítsa össze neki a kért csomagot. Mindenkit arra biztat, tartsuk be a szigorú szabályokat magunk és mások érdekében. Maga is maszkban, kesztyűben, távolságot tartva árusítja a palántáit.

– Vigyázzunk egymásra! Aki nem szeretne sok időt tölteni a piacon, mert egészségügyi problémái vannak, telefonon is megrendelheti az árut, amit összekészítek és gyorsan átadok a megrendelőimnek – mesélte el lapunknak. Azt is hozzátette, hogy mindenkit arra buzdít, ültessen, vessen, ha alkalma van rá, mivel idén bizonyosan drágul a zöldség, gyümölcs.

A Nébih is segít megtalálni a kifogástalan minőséget

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik össze­kötését az Agrárminisztérium (AM) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az agrártárca közlése szerint. Az AM közleményében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal oldalán.

A járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került, így az agrártárca folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását. Emellett a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékeztetett az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a kereső felület elindítása. Az érdeklődő ős- és kistermelők a Nébih oldalán érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat és szakmai azonosítójukat kell megadniuk, s azt, vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a magánszemélyek, és szolgáltatók – így a kereskedők, vendéglátók, étkeztetők – majd az oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak a környékükön.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, az értékesítésben az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a vevők és a kifogástalan áruval előrukkoló helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Közben pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.