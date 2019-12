Megyénkben is egyszerűsödik a vadütközéses esetek helyszínelése a jövőben

A Heves Megyei Kormányhivatal, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei Területi Szervezete mostantól együttműködik a vadelütéses balesetekkel kapcsolatos hatósági feladatok hatékonyabb, gyorsabb megoldásában. A kormányhivatal munkatársai létrehoztak egy igen hasznos, mobiltelefonos applikáción elérhető adatbázist, amely vadászterületek pontos határainak és a hozzájuk tartozó hivatásos vadászok adatainak feltüntetésével segíti a szakembereket. A program a rendőrségnek és áttételesen a károsultaknak is segít, mivel a balesetek helyszínén a területek és a társaságok beazonosítását szolgálja, ezáltal gyorsítja az eljárást. Mindezt a napokban jelentették be tájékoztatón a megyeházán.

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott arról beszélt, a mostani együttműködési megállapodás mérföldkőnek számít a hasonló káresetek rendezésénél. Olyan kezdeményezésről van szó, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már jól működik, így jó gyakorlatként úgy hasznosíthatják megyénkben, hogy az államnak egy fillérjébe sem kerül. Az is jó hír, hogy a Magyar Vadász Védegylet szorgalmazza: valamennyi megyében mielőbb alkalmazzanak ilyen adatbázist.

Demeter Erzsébet, a kormányhivatal illetékes főosztályvezetője tájékoztatása szerint megyénkben hatvankét vadászterület található. Az ezeken gazdálkodó vadásztársaságok rendszeresen frissülő adatsorokkal bírnak, illetve feltüntetik az azonnal elérhető kapcsolattartó személyt is.

Czinege László megyei rendőr főkapitány ­hozzáfűzte, megyénkben idén 102 vadütközéses közúti baleset történt a nyilvántartásuk szerint, és ebből 29 az M3-as autópálya itteni szakaszán. Ezek többsége este hat és hajnal négy óra között történt, és kisebb-nagyobb anyagi kárral járt. Hozzáfűzte, az eredményes és gyors helyszínelésben sokat segít a mostani együttműködési megállapodás. Órákkal lerövidítheti és egyszerűsítheti ugyanis a bonyodalommal járó procedúrát.

Polónyi György, a vadászkamara megyei elnöke azt hangsúlyozta, hogy ez a megállapodás egyaránt szolgálja a vadásztársaságok, a rendőrök és az állampolgárok érdekeit.

Portálunk többször is foglalkoztunk a témával. Egy konkrét vadütközéses baleset kapcsán osztottuk meg a kö­zelmúltban­ olvasóinkkal a tennivalókat, illetve taglaltuk, hogy baleset esetén kit terhel a felelősség, és hogyan érvényesíthetik az autósok az ezzel összefüggő igényüket. Az Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei Területi szervezetének titkára, Kovács István János azt összegezte, miként tisztázzuk, ki is a téríti meg a bekövetkezett kárt. Mivel a közutak a vadak élőhelyein vezetnek keresztül, nehéz megállapítani, hogy egy vadütközés során ki felelős a károkért. A szakember szerint e baleseteknél a legfontosabb a rendőrség alapos helyszíni szemléje, amely alapján a bírósági eljárás rekonstruálhatja az eseményeket.

Közös kockázatviselésre van szükség

Kétségtelenül fontos lépés a hasonló káresetek rendezésében a most megkötött egyezség, amely várhatóan hamarosan minden megyére kiterjedhet. Egyeztetni-, csiszolnivaló azonban még mindig akad a kárrendezésnél. A vadásztársaságok évek óta szorgalmazzák közös káralap létrehozását, amelyben a Magyar ­Állam mint a vad tulajdonosa és a közút fenntartója, illetve a vadásztársaságok, valamint az autósok együtt viselnék a kockázatot. Egy bírósági eljárás után ebből az alapból történhetne a kártalanítás. Erre egyre nagyobb szükség lenne, mivel a nagyvadállomány az elmúlt években jelentősen emelkedett, s a balesetek veszélye is nőtt. Az áttörést egy új rendelet megalkotása jelenthetné. Addig is fontos, hogy a közlekedők legyenek elővigyázatosak, hasznos lehet vadriasztó beszerzése is.