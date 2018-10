Megyeszerte hiány van olcsó tüzelőből

Évről évre visszatérő probléma a tél kezdetén, hogy sokan az utolsó pillanatra hagyják a tüzelővásárlást. Ráadásul az utóbbi években mind a tűzifa, mind a szén ára emelkedett, egyre többen keresik az olcsóbb lignitet. Most azonban hiány alakult ki belőle, sok megyei Tüzépen már fel sem veszik a telefont, mert nem akarnak beszélni a lignitre hónapok óta várókkal.

Már tavaly ősszel is nehézkes volt a lignitvásárlás, éppen ezért idén már tavasszal szerettünk volna venni. A Tüzépen azt mondták, hogy ősszel jelentkezzünk. Fent vagyunk több hónapja a várólistán, és mindeddig semmi. Folyamatosan azt mondogatják minden Tüzépen, hogy egy hét múlva telefonáljunk, de hát az unokákra már most is fűteni kell, nem lehet ezt csinálni az emberekkel. A gázfűtést nem engedhetjük meg magunknak – panaszolta egy olvasónk.

Hozzátette, azért szerettek volna tavasszal lignitet venni, hogy még a nyáron kiszáradhasson, hiszen úgy jobb a fűtőértéke. Így most már nedves lesz, nehezebb lesz vele befűteni, és a környezetet is jobban szennyezi.

Egy megyei Tüzép dolgozója is megerősítette a panaszokat. Mint mondta, valóban kevesebb idén a lignit, náluk is óriási a várólista, de nem tudnak mit tenni, nem kapnak eleget a beszállítóiktól. Úgy tudják, idén kevesebb lignitet bocsát ki a két megyei bánya, a visontai és a bükkábrányi, ez is lehet a probléma hátterében. Aláhúzta, nagyon sokan keresik ezt a típusú tüzelőt, hiszen ez a legolcsóbb. Ám jelenleg még időpontot sem tudnak mondani, hogy a várólistán lévők egyáltalán mikor kaphatnak lignitet, aki pedig újonnan akar feliratkozni a listára, annak több hetet is várnia kell. Elárulta, úgy tudja, több megyei Tüzépen is hasonló a helyzet, sok helyen már fel sem veszik a telefont, mert nem akarják a szemrehányásokat hallani, és nem is tudnak mit mondani megnyugtatásul az igénylőknek.

Megkerestük a probléma miatt a Mátrai Erőmű Zrt.-t is. Megtudtuk: több oka is van a jelenlegi helyzetnek.

– A visontai bányában jelenleg a kitermelő gépek átköltöztetése zajlik a déliből a ­keleti bányába. Utóbbi bánya felfutása jövő év második felére várható, a déli bányából pedig csökkenni fog a kitermelés mennyisége a jövő év elejétől. Ezenfelül az elmúlt évek rendkívüli időjárása nehézségeket okozott a bányákban, de az erőmű folyamatos szénellátását ebben az időszakban is kiemelten kellett kezelni. Éppen ezért a lakossági szénellátás a korábbi évekhez képest alacsonyabb szinten van idén – magyarázta lapunknak Bóna Róbert. A visontai bánya igazgatója hozzátette, látják a családok anyagi helyzetét, a Mátrai Erőmű Zrt.-nek kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás. Ezért is voltak csak ideiglenes lakossági kiadási szünetek, de november végéig hetente két napon kiszolgálják az ügyfeleket a visontai bányában. Jövőre az év első felében is terveznek lakossági szénértékesítést. Az igények a bükkábrányi bányában a 06-30/939-5220-as, a visontaiban 06-30/525-8610-es telefonszámon jelezhetők. Aláhúzta, a Mátrai Erőmű Zrt.-nek nem volt, és sincs közvetlen szerződése Tüzépekkel. Azokat a bizományosi szerződéssel rendelkező vállalkozók látták és látják el, a bizományosokat hetente két napon szolgálják ki.

Másfajta szenet, tűzifát lehet kapni

Annak, aki nem jut időben lignithez, marad alternatívaként a nagyobb fűtőértékű szénnel, tűzifával való tüzelés. Ezekből jelenleg nincs hiány a megyében. Választási lehetőség az osztályozott lignit is. – Osztályozott lignitet a fánál és a magasabb kalóriaértékű széntermékeknél már jelentősen olcsóbb áron is lehet venni. Ennek előnye, hogy osztályozáskor a por kikerül a szénből, osztályozást követően szárazabb, így a fűtőértéke nő – mondta el lapunknak a Mátra Brikett Kft. telephely vezetője. Hozzátette, vannak, akik egész télen ezzel fűtenek, s olyanok is, akik mintegy kiegészítőként adják hozzá a tűzifához, vagy éppen hiánypótlóként használják, amíg nem jutnak a megszokott tüzelőjükhöz.