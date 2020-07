A kormány az operatív törzs javaslatára arról döntött, hogy három – vörös, sárga és zöld – kategóriába sorolja az államokat, és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők határátlépését.

Felelősségteljes döntést kell meghozni sok embernek az újabb, koronavírussal összefüggő, kormányzati szigorításokkal kapcsolatban. Akik most készülnek külföldi nyaralásra, vagy most térnének haza, külföldön dolgozóként, az éves szabadságukat kivéve, mérlegelniük kell az eshetőségeket. Induljanak vagy ne? Mit kockáztatnak?

Anna tíz éve dolgozik Londonban. Évente két alkalommal térhet haza idős édesanyjához Egerbe, szabadságra. Idén áprilisban szeretett volna hazajönni legalább egy hónapra, ám a vírus átírta a terveit. A korlátozások miatt nem indulhatott útnak. Egy hónapja foglalt újabb repülőjegyet, ám a napokban életbe lépő, új hazai szabályok miatt, úgy tűnik, mégis marad Londonban. Túl sok a kockázat.

Mivel rá a sárga beutazási sáv érvényes, hiába van foglalt repülőjegye, egy hete maradt arra, hogy kint, két megerősített negatív tesztet szerezzen a hazatéréshez. Ennek költségeit neki kellene állnia, ami forintban megközelíti a háromszázezret.

– Ki tudnám fizetni, de sajnos nincs időm erre, dolgoznom kell. Kétszer megerősített negatív teszt nélkül otthon kellene legalább kéthetes karanténba vonulnom. Ez idő alatt érdemben semmilyen ügyet nem tudnék intézni. A híreket figyelve azt érzékelem, hogy közeledik Európa-szerte egy második hullám, ami újabb szigorításokat hozhat. Az is előfordulhat, hogy a szabadságot követően nem tudnék visszatérni időben a jelenlegi munkahelyemre. Egy évem maradt a nyugdíjazásig. Mindent mérlegelve, bármennyire vágyom haza, ennyi bizonytalanság mellett, úgy döntöttem, maradnom kell, ami lelkileg nagyon megterhelő. Megértem a kormány szigorításait, mivel első a Magyarországon élők biztonsága. Én azonban – úgy tűnik– maradok tovább Londonban, a repülőjegyet átíratom, hogy ne vesszen el az erre szánt pénz. Hogy mikor térhetek haza, egyelőre nem tudom – tette hozzá.

A korábban külföldi nyaralást tervezők sincsenek könnyű helyzetben. Az új szabályokhoz alkalmazkodva indulhatnak útnak. János azt mesélte el portálunknak, hogy a veszélyhelyzet feloldása után döntött úgy a családjával, hogy legalább egy hetet Horvátországban töltenek a tengerpart mellett. – Megszerveztük az utat, lefoglaltuk a szállást, így biztosan elindulunk a jövő hét hétfőn. Egyelőre itt a zöld sáv érvényesül, tehát bízunk abban, hogy problémamentesen tölthetjük el ezt a pár napot, s biztonságban térhetünk haza.

Kérdésünkre több olvasónk is megerősítette, hogy még a járvány első hullámában döntöttek arról, hogy idén nem hagyják el az országot, nyaralásaikat belföldre ütemezték.

Mit jelent a zöld, a sárga, a vörös zóna?

A zöld kategória esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. A sárga kategóriába azok az országok tartoznak, ahol kevésbé súlyos a helyzet, a vörösbe pedig azok, ahol súlyos. Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra, illetve a külföldiekre. A magyarok zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphetnek be. Sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik őket és 14 napos karanténba kell vonulniuk. Ez alól kivételt jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírustesztet tudnak felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyarok az első koronavírustesztet követően szabadulhatnak a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség. Külföldi állampolgárok esetén a sárga jelzésű országból érkezők ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyarok, vörös jelzésű országból viszont nincs lehetőség erre. A további részleteket a Koronavirus.gov.hu oldalon lehet elolvasni.