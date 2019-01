A jó öreg gumicsonton most is remekül el lehet rágódni.

Sok minden bosszant a kormányzati politikában, de az, hogy mit esznek és mennyiért a Miniszterelnökség új menzáján, nem hoz különösebben lázba. Senki előtt nem titok, hogy a parlamenti menzán mindig is meglepően olcsón lehetett étkezni, ellenzéki, kormánypárti politikusoknak, s a ház dolgozóinak egyaránt. Engem ez sem zavar, amíg egy elfogadható menühöz én is hozzájutok 800–1000 forint körül bármely étteremben, kifőzdében.

A minap az egyik hírműsorban a nap témájaként konferálták fel az ügyet. Értem én, hogy januárban alig történik valami érdemleges, mégis… Ha manapság az a közbeszéd egyetlen fontos momentuma, hogy a Karmelita kolostorban 850 forintért lehet csülkös bablevest enni, s annak elkészítéséért mostantól a jó hírű Gundel étterem felel, sok mindent elárul a hazai közéletről. Például azt, hogy a jó öreg gumicsonton most is remekül el lehet rágódni egy ideig. Azon is kérődzhetünk, hogy a miniszterelnök rosszul tartotta az evőeszközt, mert épp a kamerába mosolygott.

A szülők követelik, hogy mostantól az iskolák menzáin is Gundel-minőségű koszt legyen. Ezzel mondjuk egyetértek.

Egy biztos, ennél momentán egy kicsit több probléma is adódik szűkebb-tágabb környezetünkben. Tény, hogy a nép egyszerű gyermeke szereti, ha a főnök szerényen étkezik. Kádár János kedvence például a krumplileves volt, amit gyakorta és előszeretettel hangoztatott. Ez azonban nem mentette fel semmilyen bűn alól.