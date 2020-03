Mérnöknek készül a 16, azaz 4 éves andornaktályai fiú

Mit is kérdezhetnénk elsőként egy fiatalembertől, aki olyan napon született, ami csak szökőévekben ismétli magát? Az egri Wigner Jenő szakközépiskola tanulója szerint fura érzés ilyen ritka napon születettnek lenni.

– Persze, egyben érdekes is, mert az ember azt hinné, könnyen megjegyezhető február 29-e. De a baráti körömből is csak egy-két ember tartja észben. Így van ez annak ellenére, hogy már nagyon sokszor kérdezték, én pedig mondtam nekik – feleli a megyeszékhely tőszomszédságában lévő faluban élő Balázs.

Áttérünk a tartalmi dolgokra, jelesül arra, hogy mivel tölti szívesen az idejét. Hamar kiderül, hogy a tinédzsert már gyerekkorában is foglalkoztatta a barkácsolás és ügyeskedés a szerszámokkal. Készített otthon virágtartó polcokat, kisautókat, díszeket fából.

– Az iskolában most ugyanezt csinálom, csak esztergán dolgozok és nem fával. A Wignerben sokat kell tanulni, főleg a mechanika részét a szakmának – teszi hozzá a fiú.

A kérdésre, hogy van-e már elképzelése, milyen szakmát szeretne űzni, az ifjú azt mondja, az álma, hogy gépészmérnökként dolgozhasson.

– Jelenleg gépészetet tanulok és ha ezt az iskolát sikeresen elvégzem, akkor terveim szerint Kecskeméten folytatom az utat az álmom megvalósítása felé – fogalmaz.

Besegítenek a beszélgetésbe az andornaktályai kamasz szülei is. Édesanyjának, Varga Orsolyának elsőként a fantázia és a leleményesség határtalansága jutott eszébe gyermekével kapcsolatban.

– Volt nyári szünet, ami az általa készített limonádé árusításáról szólt. Kiült a kapuba a ház elé, megterített és kicsi pénzért az utcában járóknak kínálta a portékáját úgy, hogy leszólította az arra jövőket. Én pedig azon reszkettem, hogy mikor jelentenek fel bennünket – mondja az anyuka.

De a sok-sok emlék közül jön sorra a többi is. Orsolya felidézi például azt az esetet, amikor fia bonbonos dobozból „laptopot” készített. Ők még szinte alig találkoztak ilyen eszközzel, ám Balázs egy komplett felszerelést állított össze a keze ügyébe került dolgokból.

– Tanulni soha nem szeretett, nehéz is volt a fekete pontok miatt járó büntetést kitalálni – meséli Orsolya. – Egyik alkalommal, más ötlet híján, porszívózást ígértem neki, amit szintén nem szívesen csinált. Az első napon még azt gondolta, hogy nem váltom be az ígéretemet, de tévedett: porszívóznia kellett. A második alkalommal már határozottan nyúlt az eszközért, a harmadik esetben a buszmegállóból hazafelé jövet már magától mondta, hogy anya, megnyertem a porszívót.

Az apa, Varga Balázs azt az emlékét idézi fel, amikor egy éjszakai műszakra magával vitte a fiát előző munkahelyén. Történt ez azért, mert Balázst kicsi gyerekkorától érdekelték a gépek, a forgó, mozgó eszközök.

– Rettenetesen várta, el se tudta képzelni, hogy miként telhet el egy ilyen éjszaka. Kitartóan és hősiesen helytállt. Onnantól kezdve bármikor hajlandó lett volna erre, főként, amikor iskolába kellett mennie – jegyzi meg az apuka.

Különös történetek, ismert emberek

A magyar hírességek közül például Kovács Katalin ­olimpiai bajnok kajakkirálynő született február 29-én. A 220. római pápa, az 1468-as III. Pál is szökőévben, ezen a napon jött világra. Egy amerikai nő háromszor is – mégpedig 2004-ben, 2008-ban és 2012-ben – február 29-én szült, hasonlóképpen egy norvég anyukához, akinek a gyermekei 1960-ban, 1964-ben és 1968-ban egyaránt február 29-én látták meg a napvilágot. Egy ír család három generációjának tagjai is e napon jöttek világra: az 1940-ben született nagyszülőnek 1964-ben fia és 1996-ban lányunokája érkezett. Egy Sir James Milne Wilson nevű brit – aki 1869–1872 között Tazmánia elnöke volt – 1812. február 29-én született és a 68. születésnapján hunyt el 1880-ban.