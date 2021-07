Mérséklődtek a gyümölcs és zöldség árak az egri piacon

Egy átlagos hétköznap reggelén tett séta az egri piacon mindig tanulságos. Minden drága, de minden kapható, ami a nyár ízeire emlékeztet. Vásárolni nem kötelező, a színekben, illatokban azonban lehet gyönyörködni.

Néhány hete elképedve szembesültünk az idei zöldség- és gyümölcsárakkal az egri piacon. Az induláskor a cseresznyéért 1300 forintot is elkértek, a málna kilója pedig közelítette a háromezer forintot, de a sárgabarack kilóját se kaptuk meg 2800 forint alatt. A lecsónak való alapanyagok, a magyar paprika, paradicsom is legalább harminc százalékkal drágább volt az elmúlt év azonos időszakához képest.

Most újra körülnéztünk, s némi enyhülést tapasztaltunk az árakban. A jó minőségű cseresznye, illetve meggy kilóját 6–700 forintért kínálják, a málna ára is nagyjából a felére csökkent.

A friss, kovászolni való fürtös uborka ára nem változott, ötszáz forintért kapható egy kilogramm, s ez így is marad. Az őstermelők elmondása szerint nagyon megnőttek a termesztési költségek, s az időjárást is nehéz idén kiszámítani. Aki megelégszik az állott, nem túl friss áruval, az 3–400 forintért is hozzájuthat a savanyúságnak valóhoz.

Megjelent a magyar őszibarack is, ez azonban még kuriózum. A szép nagy szemű fajtáknak kilónkénti ára egyelőre 1300 forint körül alakul, s ez várhatóan később sem csökken túlzottan. Az árusoktól megtudtuk, sok minden támadta kedvelt gyümölcsünket tavasszal. A termés jó része még virágjában elfagyott, az ezt „túlélő” fákon pedig a tafrina, azaz a levélfodrosodás végzett pusztítást. Ugyanez a helyzet a sárgabarackkal, aminek bár szezonja van, 6–800 forintot biztosan elkérnek kilójáért. Csemegének jó, ám lekvárt, dzsemet befőzni belőle idén luxusnak számít.

Örömmel konstatáltuk, megjelent a csemegekukorica is a standokon. Ennek mutatósabb csöveiért 250–300 forintot kérnek, bár a bevásárlóközpontokban találtunk kétszáz forintért is szép portékát.

A paprika, paradicsom már megfizethető. A jó minőségű, magyar paprikafajták kilója 6–700 forint, paradicsomot láttunk már három-négyszázért is.

Legkedvesebb nyári csemegénket, a hazai görög- és sárgadinnyét is árusítják már, igaz jobbára szeletelt formában, mert az ára nagyon húzós még. Az egri piacon mindenképp, mivel kilónként 4–500 forintért adják. A nagy üzletláncoknál természetesen sokkal olcsóbb a dinnye, ám a minőségével, frissességével lehet gond, és utólag senki nem vállal garanciát.

Elindultak a házhoz menő dinnyeárusok is a szállítmányokkal. A napokban én is megállítottam egyiküket, aki évek óta visszatér a falunkba. Azt mondja, idén kevesebb lesz a dinnye, de a minőségre nem lesz panasz. Mézédes termésnek örülhetünk, s a dömping egy-két hét múlva várható. Ekkortól az ár is barátságosabb lesz. Az induláskor náluk 220–250 forintot számolnak kilójáért. A megbízhatóbbak lékelnek s számlát is adnak.