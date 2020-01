Mesedoktorok segítik a gyógyulásban a kis betegeket Egerben is

Önkéntesek szabadidejüket feláldozva segítenek a kórházban fekvő gyerekeknek. A K&H Bank 2013 óta ad lehetőséget a segítő szándékú embereknek, hogy mesedoktorrá válhassanak. Az országos kezdeményezéshez megyénkben a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet csatlakozott.

A regisztrációt és időpontfoglalást követően jelenleg az ország 46 kórházában várják személyesen a meseolvasókat, de a K&H gyógyvarázs Youtube-csatornáján keresztül videón is megnézhetők a mesék.

– A K&H Csoport célja, hogy a gyermekek testi gyógyulása mellett lelki egészségükhöz is hozzájáruljon. Egy-egy kedves történet igen sokat adhat a beteg gyerekeknek, és nagyban hozzájárulhat a gyorsabb gyógyulásukhoz. A mesék megnyugtatják a kis betegeket, segítenek megérteni az őket körülvevő világot, és elrepítik őket a kórház falai közül, ami segítheti a gyorsabb felépülésüket, így azt is, hogy mihamarabb hazatérjenek oda, ahol a legjobban érzik magukat, a családjukhoz és a barátaikhoz – foglalta össze a program célját Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Az egri kórház gyermekosztályán népszerűnek mondható a program, 2018-ban ugyanis 37, 2019-ben 16 jelentkezés volt. Idén pedig már az első negyedévre az összes hely betelt. A következő időszakra vonatkozó meseolvasó időpontok április elején kerülnek fel a khgyogyvarazs.hu weboldalra, így aki meseolvasással tenné szebbé a beteg gyerekek napjait, annak érdemes lesz akkor visszalátogatnia a honlapra.

– A gyerekek is nagyon élvezik ezeket az alkalmakat, főleg azok, akik mellett szülő nem tud bent maradni, esetükben igen nagy igény van a szabadidő eltöltésének megszervezésére. Hetente két alkalommal előre megbeszélt napokon és időpontban kedden és csütörtökön 13 és 14 óra között egy-két meseolvasó jelent meg osztályunkon, aminek a kis betegek nagyon örültek. Néhány meseolvasó hozott mesekönyvből olvasott, de mi is rendelkezésre tudtunk bocsátani többféle korosztály számára élvezhető mesekönyvet – nyilatkozta Balláné Tóth Ágnes, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet gyermekosztályának főnővére.

Hozzátette, a K&H Bank gyógyvarázs oldalán jelentkező meseolvasók, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, Egri SzC Kossuth Zsuzsa Szakgimnáziuma, Szakközépiskola, Kollégium és Könyvtár, valamint Lenkey János Általános Iskola diákjai rendszeres résztvevői a bent fekvő gyermekek szabadidejének eltöltésében, lelki gyógyulásuk segítésében. Ezek az alkalmak nemcsak arra az időre szólnak, míg az önkéntesek felolvassák a mesét, hanem számos esetben az elhangzott történetek hatására rajzok készülnek, amik az osztály faliújságjára is kikerülnek. De nem csak a pénzintézet által szervezett programokon lehet segíteni.

– Több önkéntes csoport is megkeresi osztályunkat a nagyobb ünnepek előtt és kreatív foglalkozásokat tartanak a bent fekvő gyermekeknek, úgymint bábkészítés, gyöngyfűzés vagy mesefilm­nézés, hogy az ünnepek öröméből ők se maradjanak ki. A középiskolások is szívesen látogatják osztályunkat és az önkéntes munkát a gyermekek foglalkozásával, meseolvasással töltik le kórházunkban – számolt be Balláné Tóth Ágnes a részletekről.

Nem csak meseolvasással segítenek Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója kiemelte, a pénzintézet számára a gyermekek lelki fejlődése mellett az is fontos, hogy a legkisebbek az új, innovatív műszerek segítségével gyógyuljanak, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekegészségügy támogatására. A meseolvasások megszervezése előtt, a K&H gyógyvarázs program keretében már 2004 óta közel 681 millió forint értékben, összesen 473 alkalommal kaptak modern műszereket országszerte a kórházak, a mentőállomások és a háziorvosi rendelők annak érdekében, hogy a gyerekek minél hatékonyabban gyógyulhassanak, és újra egészséges, teljes életet élhessenek.

