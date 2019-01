Messze földön híre ment már az aldebrői ulti-bajnokságnak

Harmincnyolc ultis ült asztalhoz a negyedik alkalommal megtartott versenyen.

Érdekes eseményre, a község negyedik alkalommal megrendezett ultibajnokságára invitált bennünket a település önkormányzata. Nagyné Balogh Irén, aki Matz Péter borásszal közösen szervezte ezt a rendezvényt is, munkatársainknak elmondta, hogy hagyománnyá nőtte ki magát a verseny. Negyven-ötven főre számítottak, s harmincnyolcan regisztrálták is magukat. Nem csak a környékbeli településekről jöttek, Budapestről, Füzesabonyból, Egerből is. Maga a játék hatfordulós volt.

A Népházban felállított asztalokon elhelyezték az egységes szabályzatot, a nézeteltérések kiküszöbölése végett. Egy óra volt minden forduló, utána egy kis szünet, ami alatt kisorsolták a következő asztalt, most már számítógépes programmal. Hárman játszottak egy-egy asztalnál, s minden kör után váltottak. Ez a mostani csata hajnali háromig tartott.

Este hétkor babgulyás, illetve krumpligulyás volt a vacsora, mindenki választhatott ízlése szerint, terített asztal mellett. Éjfél és fél egy környékén pedig zsíros kenyeret adtak hagymával. Ez elmaradhatatlan az ultinál a szervező szerint. Rákérdeztünk, és Nagyné Balogh Irén elárulta, hogy Wingendorf János polgármester nagyon jó esélyekkel indult, hazai viszonylatban neki volt a legnagyobb sansza a nyerésre. Külön volt eredményhirdetés a helybelieknek, illetve az összesített versenyben.

– Az összesített első díj Paliszka Mária keramikus alkotása. Ő évek óta ajánl fel nekünk díjakat az önkormányzati rendezvényeinkre. Most például egy piros ászt formázott meg a művész – mondta el Nagyné Balogh Irén.