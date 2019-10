Mézédesen indult a reggel Makláron

A mézfogyasztást ösztönző kampány december elejéig tart.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A hazai mézfogyasztás mértéke lehetne nagyobb is. Egy főre számítva most csak mintegy 70-80 dekagrammnál tartunk. Mint azt Bíró Pétertől, a Megyei Méhész Műhely Egyesület vezetőjétől megtudtuk, megyénk számos településén – Egerben, Hatvanban, Gyöngyösön, Rózsaszentmártonban, Makláron – is szerveznek méznépszerűsítő programokat az óvodákban, iskolákban. Pénteken Makláron indult édesen a reggel a gyerekeknek, ahová Balogh Csaba méhész vitt kóstolót termékeiből. Az elkövetkező hetekben sok intézményben lesz hasonló akció.

Magyarország egyébként első alkalommal 2014. november 21-én csatlakozott az Európai Mézes Reggeli programhoz, ekkortól kezdve évről évre több helyszínen szerveznek mézes reggeliket, amelyeken méhészegyesületek, termelők és a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatják őket. A kezdeményezés célja az egészséges életmód, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. A mézfogyasztást ösztönző kampány december elejéig tart.