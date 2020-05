Mezőtárkányban rendkívüli erőfeszítéseket tettek a járvány megfékezésére

Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnök megbízottal közös sajtótájékoztatón ismertette a helyi védekezés helyzetét Tóthné Szabó Anita, a település polgármestere.

A városvezető közlése szerint a veszélyhelyzet elrendelésekor létrehozott egy operatív bizottságot, amely azóta is a döntések előkészítésével segíti őt. Első intézkedése volt az óvodában március 16-ától elrendelt rendkívüli szünet, ám kezdettől fogva biztosították a gyerekek igény szerinti felügyeletét. Az óvoda egész épületét fertőtlenítették, mint ahogyan a polgármesteri hivatalt is.

– A legfontosabbnak tartottam a fertőtlenítő- és tisztálkodási szerek, valamint a mosható szájmaszkok beszerzését. Az első hetekben meglehetősen nehéz volt ez. Rendkívüli erőfeszítéseket tettek a képviselőtársaim, az intézményvezetők, ahogy a jegyző is. Ennek köszönhetően március végére minden háztartásnak eljuttattunk egy higiéniai egységcsomagot, két szájmaszkkal fejenként. Természetesen az intézményeinket is elláttuk fertőtlenítőszerekkel – mondta a polgármester.

A 65 évnél idősebb ellátottjaik, de az ellátásban nem részesülő nyugdíjasok számára is biztosítják a bevásárlás, az egyéni segítségnyújtás lehetőségét. A szociális étkeztetésben részesülő szépkorúak számára pedig egyszer használatos edényben szállítják ki az ebédet. A gyermekek részére is megoldották a napi háromszori étkezést elvitellel. Népkonyha is működik, és ez jól jött ebben a nehéz időszakban a faluvezető szerint.

A településen heti rendszerességgel végeznek fertőtlenítést a köztereken. A felületfertőtlenítésről az önkormányzat Facebook-oldalán minden héten beszámolnak.

Tóthné Szabó Anita köszönetet mondott a krízishelyzetben helyt álló hivatali dolgozóknak, intézményvezetőknek, önkéntes segítőknek. Karitatív célból egy számlát hoztak létre, amire ő maga, s a képviselők, intézményvezetők is adományt utaltak.