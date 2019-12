Nem az a fontos, mennyire kényelmes, hanem az, hogy azokkal lehessünk, akiket szeretünk.

Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Simone Weil gondolatával közeledett hozzám a karácsony. Illetve egy tönkrement csaptelep, falba tört vezeték hozta el kicsit abszurd módon az ünnepet. Nem volt víz egy ideig a fürdőszobában, előkerültek a fazekak, gázon melegítettem a fürdővizet a gyerekeknek, akik nem nyavalyogtak a kényelmetlenség miatt. A legkisebb azt mondta, olyan, mint egy táborozás. Nem az a fontos, mennyire kényelmes, hanem az, hogy azokkal lehessünk, akiket szeretünk.

Amikor ismét meleg víz permetezett a kádba, akkor jutott eszembe Simone Weil mondata. Meg az, hogy mi is a miénk. Az idei advent más volt, mint a korábbiak. Nem vettem előre ajándékokat, a süteménysütés is elmaradt. Máskor hetekkel karácsony előtt kezdem feltölteni a fémdobozokat elálló aprósüteményekkel, megsütöm a bejglit előre. Most nem. Az advent mégis körülvett, emlékekből sorakozik sok-sok, ami csak a miénk.

A pillanatok, amiket együtt töltöttünk el. Nevettünk, ettünk, játszottunk, filmet néztünk, sétáltunk együtt. Miénk az emlék, amikor úgy vártuk a karácsonyt, hogy nem vártuk, csak teltek a napok csordultig élettel. Csodáltuk a fényeket a Duna partján, csukott szemmel hallgattuk a Balaton morajlását, vagy megettük a párolt tojásnak nevezett reggelit, kacagva a saját tökéletlenségünkön. Illik hát hozzánk az utolsó pillanatban hazavitt girbegurba fenyőfa is. Ha lesz kedvünk, sütünk bejglit. Vagy nem.