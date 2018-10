Miért kék a husky szeme?

A gén mutációja csökkentett pigmenttermelést eredményez a szemben, emiatt kék színűnek látszik.

A kék szemű kutyákra ­ránézni is élvezet, a tudósoknak hála pedig már az is világos, mi okozza náluk ezt a tulajdonságot. A kutatók korábban is tisztában voltak azzal, hogy a kék szem egyes kutyafajtáknál összefüggésben áll az állat szőrszínével.

De mi a helyzet a babakék szemszínnel rendelkező ebbel, a szibériai husky­val? Kiderült, az ALX4 nevű gén mutációja határozza meg a huskyk szemszínét. A gén mutációja csökkentett pigmenttermelést eredményez a szemben, emiatt kék színűnek látszik. Ám kék pigment nem létezik. A szem azért tűnik kéknek, mert fény éri. Ugyanaz a jelenség, mint amikor az eget kéknek véljük, pedig az űr nem az.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock