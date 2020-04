Milliárdokból újultak meg a falvak Heves megyében, s a munka tovább folyik

A Magyar Falu Programnak köszönhetően megyénkben is rengeteg óvoda, polgármesteri hivatal vagy éppen járda újult meg az elmúlt időszakban. A települések tovább fejlődhetnek, hiszen 2020-ban is folytatódik a népszerű program.

A kormánynak továbbra is kiemelt célja, hogy a falvak népességmegtartó ereje erősödjön, újra vonzóvá váljanak az ötezer lélekszám alatti települések. Szűkebb hazánkban 115 település pályázhatott a Magyar Falu Program (MFP) tavalyi alprogramjaira. Összesen 296 kérelmet támogattak, több mint 3,2 milliárd forint értékben.

– Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak s nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon – jelentette ki Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A kormány családpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalokat gyermekvállalásra ösztönözzék, ez a törekvés szoros összhangban áll az MFP intézkedéseivel, és a falusi csok lehetőségével, mely Heves megyében 104 településen vehető igénybe.

A falvak élhetőbbé és vonzóbbá tételéért 2020-ban tovább folytatódik az MFP, mely három fő pilléren alapul, ezek a szolgáltatásfejlesztés, infrastrukturális és eszközfejlesztés, valamint az identitástudat erősítésére. A kedvezményezetteknek az előző évhez hasonlóan továbbra sem szükséges önerőt biztosítania a támogatás igényléséhez, az elnyert összeget pedig nem kell visszafizetni. Az egyes pályázati alprogramokat az idén is szakaszosan hirdetik meg, hogy a pályázók kellőképpen fel tudjanak készülni. Eddig már hét pályázatot kiírtak, ebből három március 31-én meg is nyílt az önkormányzatok előtt.

Elsőként a jelenlegi veszélyhelyzetben különös jelentőségű egészségügyi szolgáltatás fejlesztését célzó lehetőségek váltak elérhetővé. Ennek köszönhetően orvosi szolgálati lakásra, rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére nyújthatja be pályázatát a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás. A három alprogramra összesen 7 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

Az MFP közel ezer faluban járult hozzá az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez azzal, hogy összesen 6,1 milliárd forint értékben szerezhettek be korszerű orvosi eszközöket, illetve újíthattak fel orvosi rendelőket. Heves megyében 46 település nyert erre támogatást, több mint 118 millió forint összegben.

Lapunk is többször írt az MFP révén megvalósult fejlesztésekről. Tavaly októberben Fodor Géza, Demjén polgármestere is örömmel számolt be a Heolnak, hogy sikeres pályázatot nyújtottak be, és a programnak köszönhetően egymillió 196 ezer 48 forint értékben szerezhettek be orvosi eszközöket. Az öt diagnosztikai eszközt a háziorvossal együtt választották ki, hogy mindenképpen olyan készülékek kerüljenek a rendelőbe, melyek leginkább segítik a dolgozók munkáját és meggyorsítsák a vizsgá­latokat.

Az egészségügyben foglalkozatottak mellett a gyérebben lakott vidékeken komoly teher hárul most a falu- és tanyagondnokokra is, akiknek – ahogy a kormány kinyilvánította – teljes mértékben elismerik a munkáját. Ennek a szolgálatnak a biztosításához, megerősítéséhez hozzájárult az MFP egyik pályázata is, amely idei kiírása ugyancsak folyamatban van. Ennek keretében megyénkben eddig 214 millió forint jutott a falu- és tanyagondnoki buszok beszerzésére.

Tarnabod, a Hevesi járás aprócska települése például 15 millió forintot nyert támogatásként. Pető Zoltán, polgármester elmondta, ebből az összegből vásároltak egy falubuszt is. Ezzel a tömegközlekedés hiányosságait pótolhatják, a jármű segítségével a településről is eljuthatnak a helybeliek a munkahelyükre, a fiatalok a középiskolába. Hangsúlyozta, hogy a falubusz a megszokott idősgondozási feladatokon túl arra is jó, hogy megkönnyíti a szociális segítségnyújtást. Egy falugondnoki szolgálat létrehozásához kapcsolják az így kapott gépjárművet.

Az említetteken túl is a valódi, helyi igényekre szabott pályázatokon elnyert forrásoknak köszönhetően számos kistelepülésen újulhat meg például az óvoda, vagy szépülhet meg az önkormányzat épülete, a faluház, ahogy az egyéb közösségi terek is. Az Egri járásban például több település is az MFP-nek köszönhet jó pár fejlesztést. Egerszólát és Nagytálya 12 és 14 millió forint nyert a hivatal korszerűsítésre. Egerszalókon, Felsőtárkányban, Ostoroson és Tarnaszentmárián közel 30 millió forintot költhetnek útfelújításra, Noszvajon pedig az óvodára 52 milliós összeget igényeltek, itt a gyermekintézményben csoportszoba bővítést terveznek.

A megyében a tavaly 17,6 kilométernyi mellékút felújítása történt meg, vagy kezdődött el. Az idén a tervek szerint további 14,9 kilométernyi mellékút újulhat meg.