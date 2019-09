Milliárdokkal több pénzből élénkülhet a civilek élete

Szombaton sok-sok programot kínált Eger Civil Ünnepe, a hét közepén pedig megérkezett a megyeszékhelyre a Miniszterelnökség roadshow-ja, melyet a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárság indított.

A megyeházán tartott esemény célja az volt, hogy a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2020-ra kiírt pályázatairól információt kapjanak. A megjelenteket Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte, aki kifejtette: büszke a fejlett, jól szervezett megyei civil életre, és reméli, hogy a jövőben még több forrást tudnak a helyi szervezetek megpályázni, ehhez a roadshow is lendületet adhat.

Habis László, Eger polgármestere kiemelte, hogy az önkormányzat is támogatja a civileket és vannak olyan szervezetek, melyek a feladatok ellátásában is közreműködnek. Felhívta a figyelmet a hétvégén megtartott Civil Ünnepre is, melynek keretében minden évben Pro Agria díjat adományoznak egy olyan személynek, aki a civil szféráért sokat tesz.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár bejelentette, idén október 1-jétől pályázhatnak a civil szervezetek a támogatásokra. Szólt arról is, hogy jövőre országosan 5,9 milliárd forint helyett 7,7 milliárd lesz a szétosztható forrás. Ez annak köszönhető, hogy az adózók fel nem ajánlott egy százalékát is ebbe az alapba rakják, így ez a pénz sem vész el, hanem a pályázó civil szervezetek kaphatják meg. Reméli, Heves megyében is növekedni fog a civil aktivitás, ennek érdekében október 1-jén Egerben jelentetik be a NEA 2020 pályázati időszakának megnyitását. Hangsúlyozta, különféle kormányzati és európai uniós forrásokból 53 ezer civil szervezet részesedhet.

– Az a jó civilség, ha értéket teremtünk, közösséget tudunk létrehozni – emelte ki a helyettes államtitkár.

Dr. Kecskés Péter miniszterelnökségi főosztályvezető az idén elért eredményekről beszélt, kiemelve az egyszerűsített támogatást. Másodszor lesz alkalmuk a szervezeteknek pályázni erre a lehetőségre. A NEA erre 2020-ra 1,2 milliárd forintot különített el, melyből a kisebb helyi szervezetek részesülhetnek maximum 200 ezer forinttal. Tavaly mindenki megkapta a támogatást, akinek érvényes volt a pályázata. Országosan 2500-an éltek a lehetőséggel, Heves megyéből 86 szervezet, akik 16 millió forint segítséget kaptak.

Szűkebb hazánkban 2466 civil szervezetből csak 311 pályázott az idén szétosztható pénzekre és mindösszesen 146-an nyertek el valamilyen támogatást – erről dr. KisidaI Tamás, a Miniszterelnökség jogi referense tájékoztatott.

Elhangzott, az Egri Norma honlapjáról letölthető az a kézikönyv, mely hasznos információkkal szolgál.