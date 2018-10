Milliárdos fejlesztési pakkot kapott Eger

Egy kormánydöntésnek köszönhetően több mint egy milliárd forintot fordíthat fejlesztéseire a megyeszékhely. Egyebek között látogathatóvá tennék a vár Zárkándy-bástyáját.

Az elmúlt években egy sor fontos döntés született a hevesi megyeszékhely, s az itt élők javára – kezdte a pénteki, rendkívülinek meghirdetett sajtótájékoztatót a városházán Eger és térsége országgyűlési képviselője. Nyitrai Zsolt emlékeztetett: múlt héten jelentették be, hogy Magyarország miniszterelnöke aláírta az egri intermodális csomópont előkészítésével kapcsolatos határozatot, közben épül a várost az M3-as autópályával összekötő gyorsforgalmi út, illetve van egy miniszterelnöki ígéret az elkerülő út kialakítására is. Szavai szerint túlzás nélkül állítható, hogy történelmi léptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztés zajlik a városban.

– Ma újabb szép napra virradt Eger, mert győztünk, s erről papírunk is van – fogalmazott, majd bejelentette: a Magyar Közlönyben megjelent, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 1145 millió forintot csoportosít át Eger javára a kormány. Hozzátette: e pénzügyi döntés elsősorban a Modern Városok Program elemeinek megvalósítását segíti.

Habis László, Eger polgármestere a tájékoztatón elmondta: az összeg egy jelentős része a déli iparterület további infrastruktúra-fejlesztését teszi lehetővé. Kiemelte: egy új, jelentős beruházás előkészítésén dolgoznak, ennek feltételeit teremti meg mindez, ugyanis egy nagyszabású szennyvízberuházást finanszíroz e támogatás, illetve megoldják a térség csapadékvizének elvezetését is.

– A mostani döntés 460 millió forinttal egészíti ki a korábbi, 350 millióról szólót. Emellett a Területi és Településfejlesztési Operatív Program révén két, összesen 1,5 milliárd forintos projekt is zajlik a déli iparterületen, s a város is több száz millió forintot fordított a célra – húzta alá a polgármester.

Habis László kifejtette: a másik Modern Városok Programhoz kapcsolódó másik pillér a várrekonstrukció meggyorsítását célozza. A városvezető emlékeztetett: mióta az 1906-ban épített Eger-Putnok vasútvonal gyakorlatilag kettévágta a várat, a Zárkándy-bástya állapota folyamatosan romlik. Most, a kormányzati döntés nyomán, egy olyan beruházást valósítanak meg, hogy a kazamatarendszeren keresztül, megközelíthetővé, látogathatóvá váljék e terület is.

Habis László elmondta: dolgoznak a városi termálközmű-rendszer fejlesztésén is. A polgármester emlékeztetett: tavaly mintegy 100 millió forint felhasználásával egy új kutat fúratott a város, ezt kapcsolnák be a rendszerbe a most megítélt összeg felhasználásával.

Dolgoznak a panorámalift előkészítésén A sajtótájékoztatón Habis László polgármester azt mondta, Nyitrai Zsolttal szisztematikusan dolgoznak a város turisztikai potenciáljának erősítésén, ennek érdekében többkörös egyeztetést folytattak a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. – Sikerült meggyőznünk miniszterelnök urat, hogy bizonyos döntéseket hozzon előbbre a kormányzat, ilyen például a Dobó utcát a várral összekötő panorámalift ügye – árulta el. – A mostani döntés eredményeképpen a tervezés, illetve megvalósítás előkészítésére csaknem 200 millió fordíthatunk. A felvonó egyfelől lehetőséget biztosítana mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedéséhez, s emellett egy turisztikai attrakciót is jelent, új szemszögből segítene megmutatni a várost.