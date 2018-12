Milliókból, évek alatt újult meg a gyöngyösi Epreskert Úti Tagóvoda

A város legöregebb óvodája csaknem száz millió forintból újult meg. Több ütemben, mintegy négy évig tartottak a különböző munkálatok.

Érdekes története van ennek az óvodának – kezdte Hiesz György az Epreskert Úti Tagóvoda ünnepélyes átadásán. A város polgármestere azzal folytatta, hogy az egykor még szolgálati lakásként is funkcionáló nevelési intézmény korszerűsítésére igen nagy szükség volt, ám pályázatok és állami támogatások híján a helyhatóságnak évekkel ezelőtt saját forrásból kellett elkezdenie a munkálatokat, amelyre a Városgondozási Zrt. kérte fel. Végül az összességében csaknem százmillió forintos beruházást később egy, a Belügyminisztérium pályázatán elnyert 17 millió forintos összeg is segítette.

Szántó Edit az tagintézmény vezetője miközben körbevezetett a felújított épületben, elmesélte, hogy 1880-ban épült intézményt egykor apácák hozták létre. Később egy szárnnyal bővült az épület, ahol a mindenkori óvodavezető lakott. Az eredetileg egy csoportszoba mellé később a gyereklétszám bővülése miatt újakat toldottak. A tagóvoda vezetője elmondta, bár 23 éve dolgozik pedagógusként, öt éve került az Epreskert úti óvoda élére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Amikor idejöttem nagyon megdöbbentem, hogy milyen állapotban van az épület. Fotókkal alátámasztva írtam az önkormányzatnak, hogy tarthatatlan a helyzet. A falak salétromosak, a mosdók elavultak voltak. A tornaszobába az udvaron keresztül vezetett az út és az elektromos hálózat is erősen felújításra szorult – ecsetelte az egykori problémákat az óvónő.

Sétánk során bemutatta, hogy a tágas folyosó tetejére fénycsatorna került, amely napközben is biztosítja a természetes fényt és ezáltal még az árammal is spórolnak. Ám nemcsak ez lett környezetbarát megoldás az épületben.

Harmat Sándor a hivatal intézményi felújításokért felelős szakembere kifejtette, hogy az óvoda éves használati melegvíz-igényének mintegy 80 százalékát váltja ki a most felszerelt napkollektor. Hozzátette, a kivitelezés során több kihívással is meg kellett küzdeniük, de az épület korához képest szerkezetileg meglepően jó állapotban volt, így a terveknek megfelelően tudtak haladni.

Utunk során, több helyiségbe is benéztünk. Új a tálalókonyha, irodák, felnőtt mosdók is helyet kaptak itt. A világos falakat kedves képek díszítik és színes táblácskák igazítják útba a folyosón közlekedőket.

– Az új fejlesztőszobánkra nagyon büszkék vagyunk, mert igen nagy szükség volt rá. Hatvankét kisgyermek jár hozzánk jelenleg és heten sajátos nevelési igényűek, így velük több szakember is foglalkozik. Logopédusok, fejlesztő pedagógusok és pszichológus is segíti a munkánk – fűzte hozzá Szántó Edit.

A vezetőnk útközben kifejtette azt is, épült még egy akadálymentes mosdó is és a három – több, mint 50 négyzetméteres nagyságú –csoportszoba mindegyikéhez a gyerekeknek immár külön mosdó és öltöző is rendelkezésükre áll. Az épületben a hasznos alapterület így közel 700 négyzetméter lett.

Mindenkit megillet a köszönet

– Ugyan az elmúlt évtizedek alatt volt itt néhány kisebb felújítás, de nem történt nagy váltóztatás az intézményben. Igazán büszkék vagyunk az itt dolgozókra és nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek is – hálálkodott Szántó Edit. Tudatta, hogy a gyerekek az elmúlt időszakban nyolcszor költöztek más nevelési intézményekbe átmenetileg, de mindenki türelmes volt és a pedagógiai munka is a megszokott módon folyt. A bútorok, a fejlesztő eszközök és játékok beszerzését két képviselő saját keretből, valamint a szülői felajánlásokból oldották meg. Kévés Tamás alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője az átadón pohárköszöntőjében a képviselő-testület összefogását méltatta és kiemelte, hogy a kezdeti sikertelen pályázatok ellenére is sikerült megoldaniuk az intézmény felújítását. Hiesz György az eseményen megemlítette, hogy a remények szerint jövőre pályázatból újulhat meg a Jeruzsálem Úti Tagóvoda és bővülhet bölcsődei résszel, majd a Fecske Úti Tagóvoda korszerűsítését is ilyen formában szeretnék megvalósítani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS