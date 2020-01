Minden jó vezetőnek hitelesnek kell lennie – vallja az egri egyetem jelenlegi rektora

„Vezetői munkámat az együttműködés és a bizalom jegyében fogom végezni” – ezt az ars poétikát fogalmazta meg az Eszterházy Károly Egyetem jelenleg rektori jogkörben eljáró rektorhelyettese. Január elsejétől ugyanis lejárt az intézményt eddig irányító dr. Liptai Kálmán megbízatása, s a helyét dr. Pajtókné dr. Tari Ilona vette át. Vele beszélgettünk.

– A többévnyi rektorhelyettesi munkakör után idén január 1-jétől ön látja el a rektori feladatokat. Hogyan élte meg a váltást?

– Az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes tisztséget éppen 2013. július 1-jétől töltöm be az Eszterházy Károly Egyetemen (EKE), illetve annak jogelődjében, az Eszterházy Károly Főiskolán. Elhivatott vagyok az egyetemünk jelenéért és jövőjéért egyaránt. Egyfajta küldetésként végeztem eddig is és végzem ma is a munkámat. A rektori feladatok ellátása kapcsán kétségtelenül megszaporodtak a feladataim, felgyorsult az életem. Még több kollégával szükséges ezután együttműködni, amit nagyon szívesen teszek, mert tapasztalom a támogatásukat, látom a lelkesedésüket, s mindez ez erőt ad a sok munkához.

– A hivatalos közlés szerint az egri felsőoktatási intézmény rektori tisztsége egyelőre betöltetlen. Mi a következő lépés a rektorválasztásban, hogyan zajlik, lesz-e pályáztatás erre a pozícióra?

– Liptai Kálmán rektor úr megbízatása az előző esztendő végén, december 31-én járt le, s innentől érvényesülnek azok a törvényi rendelkezések, amelyek alapján a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a rektor helyettesítésére az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes jogosult. Tudomásom szerint pályázat kiírása előtt, a hatályos jogszabályok alapján, a fenntartó a pályázat szövegét megküldi a felsőoktatási intézmény részére szenátusi jóváhagyásra. A pályázati feltételeket a kiírásban határozzák meg. Az ezt követően írásban beérkezett pályázatokat az intézmény szenátusa bírálja el és szavaz a rektorjelöltről, majd az intézményi véleményezést és a jelöltállítást követően a rektort a köztársasági elnök nevezi majd ki.

– Dr. Liptai Kálmán nemrég lapunknak úgy nyilatkozott, hogy rengeteg terv vár az elkövetkezőkben megvalósításra. Ön helyettesként belelátott ezekbe a tervekbe, kiemelne néhány prioritást, amelyek jellemezhetik az EKE következő éveit?

– Nemcsak beleláttam, hanem aktív részese is voltam korábban is a tervezési folyamatnak. Kezdeményeztem és vezettem az intézményi stratégia megalkotását, amelyet még 2015-ben fogadott el az egyetem szenátusa. Ez a stratégia valójában része az intézményfejlesztési tervnek. Ezt évente felülvizsgáljuk és a megvalósításáról számot adunk a fenntartónak. Ezen stratégiai jellegű dokumentumok érvényessége 2020-ban lejár, új tervezési ciklus kezdődik, amely új stratégia és új intézményfejlesztési terv megalkotását igényli.

– Konkrétan mit tartalmaznak majd a tervek?

– A korábban megfogalmazott stratégiai céljaink, prioritásaink között mindazonáltal vannak olyanok, amelyek továbbra is aktuálisak. Legfontosabb az egyetem pedagógusképzésének teljes spektrumú megvalósítása a csecsemő- és kisgyermeknevelő szaktól, az óvodapedagógus, a tanító és a tanár szakokon át a neveléstudományi doktori iskoláig, valamint a gyógypedagógia és a szociálpedagógia szakok magas hallgatói létszámú működtetéséig. Egyetemünk stratégiájának részét képezi olyan pedagógusképzési módszer megalkotása és működtetése, amelynek célja a pedagógus mesterség legmagasabb szinten történő elsajátítása, a hallgatók felkészítése az elméletben tanultak professzionális gyakorlati alkalmazására. Az egyetem imént vázolt pedagógusi képzési rendszeréhez szorosan illeszkedik a Komplex Alapprogram, amelyben a pedagógusok és a pedagógusjelöltek tanulástámogatásának az a célja, hogy a pedagógusok a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportokat sikeresebben nevelhessék-oktathassák, amelynek eredményeképpen élményalapú tanulás valósuljon meg a Komplex Alapprogramot működtető iskolákban. Stratégiánkban hangsúlyt fektettünk arra is, hogy oktatási és kutatási céljaink a versenyszféra igényeihez alkalmazkodjanak. Ezt szolgálja ez év elejétől egyetemünk legújabb kara, az informatikai is, célzott és kiemelt szerepet betöltve a kiemelkedő tudással rendelkező szakemberek képzésében.

– Nemcsak a versenyszféra és a környezetünkben lévő vállalkozások, hanem a fenntartó tudománypolitikája is az innovatív kutatások és szolgáltatások fejlesztését, valamint kialakítását igényli – folytatta. – Szerencsések vagyunk, hogy ezen a területen már néhány évvel ezelőtt létrehoztuk azt a szervezeti egységet – a kutatási és fejlesztési központot –, amely a szőlészet-borászat, az élelmiszer-tudomány, a területfejlesztés, az egészségfejlesztés területeken koordinálja az egyetemen folyó innovatív kutatásokat és szolgáltatásokat. Feladataink természetesen bőven vannak még, fokozottan kell figyelnünk egyebek között a szűkebb és tágabb régióinkban működő cégekre és intézményekre, hatékony együttműködésekben támogatva őket az egyetemünk tudásbázisával. A tudományos kiválóságra való törekvés szintén hosszú évek munkáján alapszik. Két doktori iskolánk tevékenysége és működése a neveléstudomány és a történelemtudomány területén egyaránt garancia a kitűnő egyetemi teljesítmény biztosítására. A karok és a tudásközpontok kutatócsoportjai, illetve legújabb büszkeségünk, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Lendület Kutatócsoport, szintén jelentős szerepet vállalnak ebben a fontos folyamatban. Feladatunk itt is van, hiszen mindig tudnunk kell tovább fejlődni, de az eddig elért eredmények meghatározóak ennek a fejlődési pályának a fenntartásában. Lényegesnek tartom mindezeken túl, hogy a régió igényeihez igazodó képzés- és szolgáltatáskínálat bővítése érvényesüljön az egyetem összes karán és campusán. Bár Egerben szervezzük, de Jászberénytől, Gyöngyösön át Sárospatakig jócskán van feladatunk és komoly felelősségünk az eddig elmondottak megfelelő megvalósításában.

– Többször hallottuk korábban sajtótájékoztatókon, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság az egyetemen járt. Van-e már végleges kivonata az ittlétük alatt tapasztaltaknak, s ha igen, akkor kérem, beszéljen erről.

– A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018 novemberében kérte intézményünk a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól (MAB) az intézményi akkreditációs eljárás lefolytatását. Ennek célja nem más, mint a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek ­szerinti működésének a vizsgálata és hitelesítése. Az akkreditációs dokumentum azt igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény ezeknek a sztenderdeknek és irányelveknek megfelelően folytatja a tevékenységét. Az akkreditációhoz szükséges önértékelő jelentést múlt év tavaszán eljuttattuk a MAB-hoz. Az önértékelő jelentés értékelésére a MAB külön látogató bizottságot bízott meg, amely a sztenderdeknek és irányelveknek való megfelelést vizsgálta. A bizottság tavaly októberben tett kétnapos látogatása során győződhetett meg az egyetem minőségbiztosítási szempontok szerinti működéséről. A MAB intézményi akkreditációs határozatát egyelőre nem kaptuk kézhez.

– Az Eszterházy Károly Egyetem hivatalos honlapján köszönetet nyilvánított dr. Liptai Kálmánnak. Van-e az ő örökségéből olyan elem, hitvallás, ars poétika, amit ön is átvenne, milyen értékek mentén vezetné az egyetemet?

– Dr. Liptai Kálmán rektor úrral több mint tíz esztendeje dolgozunk együtt vezetőként, természetes tehát, hogy vannak olyan értékek, elvek, amelyeket mindketten vallunk. Miután minden ember személyisége más és más, bizonyos, hogy eltérő vezetői módszereket és vezetési kultúrát tapasztalnak majd meg kollégáim a rektori teendők ellátása során. Harmonikus és eredményes szakmai együttműködésre törekszem a vezetőtársaimmal, a dékánokkal, az oktató kollégáimmal, a hallgatói önkormányzattal, az egyetem minden nem oktató dolgozójával és nem utolsósorban természetesen a fenntartóval is. Meggyőződésem, hogy a hallgató központúság a legfontosabb princípiuma a felsőoktatási tevékenységünknek, amelynek során a szakmai értékek közvetítésén túl elsősorban oktató kollégáim, de minden más területen dolgozó kollégánk is emberi értékeket, mintákat is kell hogy közvetítsenek a hallgatóink felé. Vezetői munkámat az együttműködés és a bizalom jegyében fogom végezni. Úgy gondolom, hogy minden jó vezetőnek hitelesnek kell lennie, ehhez pedig mindenképpen szükséges a felkészültségen túlmenően a tisztesség és a jó szándék. Meggyőződésem, hogy ha ezek mellett elvek mellett dolgozunk, akkor minden képességünket és energiánkat értékteremtő munka végzésére fordíthatjuk.