Mindenki nyer a tej áfacsökkentésével

Január 1-től tizennyolc százalékról öt százalékra csökkent az ESL (hosszan eltartható), valamint az UHT (ultrapasztőrözött) tejek általános forgalmi adója hazánkban. Az intézkedés mind a fogyasztókat, mind a hazai termelőket pozitívan érinti.

Heves megye Két éve, 2017-ben már volt az ágazatban áfacsökkentés, akkor a nyers és a friss tej áfája csökkent öt százalékra. Most azonban az összes folyadéktej áfája egységes lett, amitől a piaci szereplők a kereslet és a fogyasztás növekedését, az ágazat fehéredését és az importált tejek visszaszorulását várják.

Jelentősen tisztulhat a piac

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a döntéstől tisztességesebb piaci feltételeket remélnek. Kifejtette, az áfacsökkentés hatása miatt ezentúl kevésbé lesz vonzó a tejekkel kapcsolatos áfacsalás, mivel minimalizálódik az ezen elérhető haszon. De más előrelépésben is bizakodnak.

– Az áfacsökkentésnek köszönhetően egy szintre kerülhet az import és a hazai UHT tej ára, ez pedig indokolatlanná teszi az import beszerzést. Előnyként jelentkezhet majd az időről időre felbukkanó, külföldi, dömpingszerűen megjelenő termékek visszaszorulása is. Mindezeknek köszönhetően a hatékonyabban termelő hazai feldolgozók lehetőséget kapnak belpiaci részesedésük további növelésére. De a döntés a fogyasztók számára is hozhat változást. A kiskereskedelmi láncok a Tej Terméktanács kezdeményezésére írásos nyilatkozatban vállalták, hogy a tizennyolc és az öt százalék közötti különbséget teljes mértékben átadják a fogyasztóknak, azaz csökkenhet a tej ára a boltokban. Január 2. óta vizsgáljuk, az UHT és az ESL tejek árának alakulását. A nagy áruházláncok többségénél már mérséklődtek is az árak, jellemzően tizenegy százalékkal – részletezte Harcz Zoltán. A szakember aláhúzta, további pozitívum, hogy emelkedhet az egy főre jutó hazai tejfogyasztás is, hiszen egy alapvető élelmiszer olcsóbb lett.

A vásárlók még szokják az olcsóbb tejet

Megkérdeztünk, a megyei vásárlók mennyire érzékelik az árváltozást. Egy egri boltos elmondta, üzletükben a különféle tejek ára literenként átlagosan húsz-harminc forinttal lett olcsóbb. A vásárlók az év első napjaiban azt gondolták, biztos azért csökkent a tejek ára, mert közeli lejárati dátumuk. Mára azonban nagyjából mindenkihez eljutott az áfacsökkentés híre. Egyelőre nem érzékelik, hogy több tej fogyna, azt viszont igen, hogy többen veszik meg a jellemzően drágább, magasabb zsírtartalmú tejeket, mivel azok ára is mérséklődött.

Vannak még kihívások

Harcz Zoltán kiemelte, a fogyasztói folyadéktejek áfacsökkentése adhat egy nagy lökést az ágazatnak, de így is marad számtalan kihívás. Közép- és rövid távon növelni kellene a hazai származású, feldolgozott tejtermékek – például a túró, tejföl, vaj, trappista sajt – részesedését a polcokon. Hiszen nemzetgazdasági szinten jobb mindenkinek, ha idehaza állítják elő a feldolgozott tejtermékek nagyobb részét a magyar vásárlók számára. Kiemelte, ezen felül fontos lenne a hazai feldolgozóipar további fejlesztése, a közösségi marketing – különösen a növényi italokkal kapcsolatos felvilágosító kommunikáció –, valamint a kötelező hosszú távú tejfelvásárlási szerződések előmozdítása. Hozzátette, ügyelnek az áfacsaló nagykereskedők magatartására is, elsősorban a jelentős importarányt mutató félkeménysajt-piacot figyelik, hátha oda vonulnak át az áfacsalók.

Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége a tejtermékeket tekintve

2013 2014 2015 2016 2017 Tej(l) 48,6 46,5 53 53,4 52,6 Joghurt, kefir, tejföl(l) 11,7 11,4 13,2 13,6 13,2 Sajt, túró(kg) 5,7 5,7 7,1 7,6 7,6

Forrás: KSH