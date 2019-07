Mindenkit megmozgatott az SBS Kft. családi napja Erdőtelken

A nagyszabású rendezvényen feltűntek az Eger SzSE NB I.-es férfi kézilabdázói is. A csapat készségesen állt az érdeklődő szurkolók gyűrűjébe.

Arról, hogy mekkora szerepet tölt be a település életében a vasszerkezetek megmunkálásával foglalkozó SBS Kft. jól árulkodik, hogy a vállalkozás évről évre a ­helyi önkormányzattal közösen szervez családi napot a gyár dolgozóinak, illetve a település lakosságának. A színes programok kavalkádjában valamennyi korosztály megtalálhatta a kedvére valót, miközben a házigazdák arra is lehetőséget kínáltak, hogy az érdeklődők szervezett gyárlátogatás keretében ismerkedjenek meg az üzemben zajló munkákkal. Ismét igazolást nyert: az SBS Kft. több mint egy munkahely, társadalmi szerepvállalása és közösségépítő tevékenysége is kiemelkedő.

A nagyszabású rendezvényen feltűntek az Eger SzSE NB I.-es férfi kézilabdázói is. A csapat készségesen állt az érdeklődő szurkolók gyűrűjébe. – Ahogy kiemelt partnerünk, az SBS Kft. számára fontos, hogy mi történik a csapatunk mérkőzésein, úgy mi is igyekszünk aktív szereplői lenni a vállalkozás legjelentősebb eseményeinek – fogalmazott a kézilabdacsapat vezetőedzője, Tóth Edmond.