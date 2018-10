Mindenszentek és a spórolás

Amikor a kecske is jóllakik, s a káposzta is megmarad.

Mindenszentekhez közeledve mindenki a temetőket járja, és mivel sokaknak anyagilag igen megterhelő lenne, ha minden szerettük sírjára vásárolnának koszorút, virágot és mécsest is, van, ki-ki a maga módján igyekszik spórolni. Erre láttam egy remek példát vasárnap. Egy jámbor hölgy egy parkoló melletti fenyőfáról vágott apró ágakat, amelyeket aztán a temetőbe vitt, legalábbis erre a feltételezésre jutottam a virágokkal, gyertyákkal megrakott szatyraiból. Dolgát úgy végezte, hogy azokat a gallyakat vágta le, amelyek rálógtak a parkoló autókra. Arra jutottam, ez a tipikus esete annak, amikor a kecske is jóllakik, s a káposzta is megmarad.

