Mindent megtettek betegeik javulásáért a mátraderecskei gyógykomplexumban

Hazai és nemzetközi viszonylatban is egyre népszerűbb a gyógyulni vágyók körében a Mofetta. Évente több tízezren keresik fel a komplexumot.

Sikeres évet zárt tavaly a Mofetta gyógykomplexum, ahol több ezer ember fordult meg gyógyulást remélve. A létesítmény egyre népszerűbb, nemcsak itthon, hanem külföldön is. Ezért sokat tesz a tulajdonos önkormányzat vezetése, s a Mofetta csapata. Számos rangos turisztikai vásáron, kiállításon jelentek meg, sőt, ősszel a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet meghívására a Városok, Falvak Szövetsége küldöttségével Forgó Gábor polgármester Moszkvában is képviselhette községét és népszerűsíthette természeti kincseit, köztük a Mofettát.

A többnapos programon a résztvevők konferencián mutatták be szűkebb hazájuk vonzó természeti, kulturális értékeit. Forgó Gábor tárgyalt Olga Kaplinával, a Travel Med Spa moszkvai egészségturisztikai cég vezetőjével is, aki nagy érdeklődést tanúsított a Mofetta iránt. Megállapodtak abban is, hogy hamarosan nagyobb csoporttal is ellátogatnak Mátraderecskére.

Portálunkon többször beszámoltunk arról, hogy a Mofetta, a szén-dioxid gáz kincse nemcsak a falunak, de az egész országnak is. Évtizedek óta eredményesen alkalmazzák alsó végtagi érszűkületben, magas vérnyomásban, mozgásszervi és cukorbetegségben, csontritkulásban szenvedők fájdalmának enyhítésére, megszüntetésére. Az ápoltak 98 százaléka jobb közérzetről számolt be a kezelések után.

Két éve hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították a községet, ami újabb lendületet adott a gyógyturizmusnak. Néhány helyen ugyan gyógyítanak szén-dioxiddal, azok azonban mesterségesen létrehozott gázok. Mivel hazánkban jelenleg több mint egymillió érproblémával küzdő beteget tartanak nyilván, a mátraderecskei mofettakezelések számukra sok esetben igazi megváltást jelentenek, mivel rendkívül hatásosak. Az egészségügyi komplexum­ban ma már magas színvonalú gyógyászati tevékenységet folytatnak.

Az Egészségügyi Minisztérium 1999-ben minősítette gyógygázzá a mofettát. Először egy kisebb gyógygázfürdőt építettek a községben, majd egy komolyabb komplexum terve is felmerült. A kis Mofetta már 1992-ben megépült, 2001-ben a sikeres Széchenyi-terves pályázattal több száz milliós kormányzati támogatást harcoltak ki, ennek segítségével készült el az impozáns épület. Fontos lépésnek bizonyult, hogy 2012 augusztusától a tb is támogatja az itteni kúrákat. A mofettakezelésekkel számos esetben megelőzhető a végső, drasztikus beavatkozás, a végtagamputáció. A tb-támogatott kezelések eredményeként a betegforgalom néhány év alatt kis híján a duplájára nőtt, mára évente közel negyvenezer ember fordul meg a mofettában.

Az önkormányzat fiatal és agilis polgármesterének, Forgó Gábornak köszönhető, hogy saját erőből elkülönítettek egy olyan nagyobb összeget, amely lehetővé tette a közel egyéves előkészítő munkát, a pályázat benyújtásához. Ezalatt az idő alatt sikerült beszerezni minden szükséges dokumentumot ahhoz, hogy elindíthatták a folyamatot, aminek eredményeként – Eger, Egerszalók, Kékestető és Parádfürdő után – a Mofetta környezetét is gyógyhellyé nyilvánította az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala. Sokan, sokat dolgoztak ezért a sikerért évtizedeken át, a gyógyhellyé nyilvánítás pedig igazi mérföldkő a község fejlődése szempontjából.

Gyógygáz, gyógyvizek és remek klíma

Ki kell használnunk azt az adottságot, hogy a környéken – hazánkban egyedülálló módon – négy természeti tényező is a gyógyítás szolgálatára áll. A faluban kitűnő gyógyvizek is találhatók, a következő évekre szóló terveink szerint erre is építhetünk turisztikai vonzerőt a jövőben. A klimatikus viszonyok kimondottan ideálisak. Az infrastrukturális feltételek is adottak, sőt, nem mondhatunk le a Kincses fürdőről sem, amelynek működéséhez új kút fúrására van szükség – hangsúlyozta Forgó Gábor polgármester. Hozzátette: Mátraderecske előtt szép jövő áll, s a remények szerint néhány év alatt Észak-Magyarország érrehabilitációs központjává válhat. A Dunántúlon Kapuváron működik hasonló centrum, most itt az esély, hogy a keleti országrészben is megvalósuljon egy ilyen létesítményegyüttes.

