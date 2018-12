Mindkét toronysisak eredeti formájában Gyöngyösön

A déli torony faszerkezete is elkészült.

Augusztusban számoltunk be arról, hogy a Szent Bertalan templom déli tornyának tetejére is felkerült a tetősisak. A tizenhat méter magas és tizenhét tonnás faszerkezetet daru segítségével helyezték el a szakemberek, így már mindkét tetősisak visszanyerte eredeti formáját. A templom több mint háromszázmillió forintból újul meg, egy kilátó, kávézó és látványlift is helyet kap majd az épületeben.

A munkálatok június elején kezdődtek, elsőként az északi torony tetőszerkezete újult meg. Mindkét tetősisak vörösréz borítást is kap, ám a bádogosmunkák javát már a magasban fogják elvégezni a szakemberek.

A projekt teljes összértéke 564 millió forint, ám ebbe a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő kerékpárút felújítása és kiépítése is beletartozik.

