Mirkóczki Ádám: a városvezetés nem tud felelősséget vállalni, ha marad a színház jelenlegi igazgatója

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere szerda délelőtti sajtótájékoztatójában a Gárdonyi Géza Színház igazgatói pályázatáról beszélt.

– Normális esetben most arról kellene tájékoztatnom a közvéleményt, hogy sikeresen lezárult a Gárdonyi Géza Színház igazgatói pályázata, sajnos azonban egyre inkább elfajulnak az események – mondta Mirkóczki Ádám szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, miután részvétet nyilvánított az elhunyt Kelemen Csaba családjának.

– Szorosan együttműködtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI) az igazgatói poszttal kapcsolatban. Eleinte úgy tűnt, hogy mindkét fél érdeke, hogy szakmailag a legmegfelelőbb vezető kerüljön a teátrum élére. Egy megbeszélésen – melyen a jelenlegi igazgató is ott volt – felajánlottam, hogy az EMMI vegye át a színház finanszírozását és ezzel a döntést a kérdésben. Ezt azonban elutasították, maradt a közös fenntartás – vezette a történtek fonalát a polgármester.

A városvezető elmondta, hogy többször is egyeztetett Vidnyánszki Attilával, tanácsot kért tőle, hasznos döntést szeretett volna hozni a színház és az egriek érdekében. Vidnyánszki szerint nem szerencsés ha az igazgató nem hajlik az együttműködésre a fenntartóval.

– Az önkormányzat delegáltjai három pályázót is támogattak, akiket szakmailag megfelelőeknek ítéltek, köztük Kelemen Csabát is. A többi küldött azonban eleve eldöntött szavazatokkal érkezett. Felesleges volt meghallgatni a pályázókat, hiszen legfontosabb érvük a pandémia volt Blaskó Balázs mellett. Eger érdeke azonban az, hogy szakmailag alkalmas személy kerüljön a pozícióba. Több színész telefonált ma, hogy a nekem szánt petíciót aláírják ugyan, de csupán egzisztenciális kiszolgáltatottság miatt – jelentette ki Mirkóczki Ádám. Hozzátette, hogy ennek tudatában fogja kelezni a petíciót melyet tudomása szerint délután nyújtanak át részére.

– A jelenlegi igazgató nyomást gyakorol mindenkire, a színház dolgozóit azzal rémíti meg, hogy igazgatóváltás esetén veszélyben a munkájuk. Szeretném leszögezni , hogy erről szó sincs. Az önkormányzatnak támogatást sem kell visszafizetnie ebben az esetben. Ha a közgyűlés nem a szakmai bizottság döntésével összhangban választ, akkor megszűnik az öt éves szerződés, és újra kell azt tárgyalni – mondta.

Kitért arra is, hogy annak ellenére, hogy Blaskó Balázs mellett folyamatosan gazdasági okokkal érvelnek támogatói, az önkormányzat gazdasági osztálya döbbenetes iratokat mutatott be a városvezetésnek.

– Kézzel írt, kifejtetlen kusza oldalakat adott be az igazgató számlák nélkül, havi elszámolás címén. A gazdasági osztály nem ellenjegyzi Blaskó Balázs szeptemberi szerződéseit, mivel azok valószínűleg fedezet nélküliek – fogalmazott Mirkóczi Ádám, majd hozzátette, Egernek biztonságra és békére lenne szüksége, ahogy a színház dolgozóinak is. Ezért fontos a változás. Kitért arra is, hogy amennyiben az EMMI ragaszkodik Blaskó Balázshoz, akkor szeretnék ha átvennék a színház fenntartását, mivel a városvezetés nem tud felelősséget vállalni az említett és még egyéb okok miatt.

Mirkóczki Zita képviselő döbbenetét fejezte ki, mivel a napokban a médiából értesültek az egri színházban kibontakozott vírushelyzetről.

– Hétfőig semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Friss adatok jelenleg sem állnak rendelkezésünkre annak ellenére, hogy Fekete Péter államtitkár már jelezte a színházak felé, hogy adatszolgáltatási kötelezettségük van. Kaptunk egy hivatalos levelet, mely beszámol a színház dolgozóiról, akik október 10. és 20. között voltak karanténban. Ezt most össze kell vetnünk más adatokkal. Elképedve láttuk ugyanis, hogy két, karanténban lévő színész is szerepelt egy október 17-i gyerekdarab bemutatójában – hívta fel a figyelmet. Mint mondta, ezt ki fogják vizsgálni a színház munkatársai érdekében.