Mise közben kapta az újabb infarktust Koza József

„Nagyboldogasszony ünnepén szeretettel készültem az esti szentmisére. Nem is gondoltam arra, hogy így, hatvannyolc évesen, jön majd ma szembe velem az Isten. ”

A fenti mondatokkal kezdi könyve egyik meghatározó fejezetét a szerző, Koza József, a Szent Adalbert-templom prépost-plébánosa.

– A prefáció közben nagyon rosszul lettem – emlékezik a tavalyi augusztusi napra. – A szentmisét egy időre abba kellett hagynom, de mikor egy kicsit jobban lettem, folytattam. Az infarktus meglepett engem és a híveket is. Meg vagyok győződve arról, hogy ez volt az engem szerető Isten programja, terve. Aki azért jött akkor este velem szembe, hogy meggyógyítson, és szabaddá tegyen.

A következő este, amikor újra eljött a rosszullét, és amikor alig kapott levegőt, úgy érezte, itt van földi létének a vége.

– Szembejött velem az Isten. Utolért, megtalált, és rám is köszönt: Légy üdvözölve! Éreztem, most azért jött, hogy elvegye a bűneimet, új ruhát adjon. Köszönöm, hogy újra felkínálta az üdvösséget. Meg is ragadtam a lehetőséget, bocsánatot kértem, és megbántam a bűneimet. Ezután nagy nyugalom szállta meg a lelkem. Ekkor már elmúlt éjfél. Előkerestem a szükséges iratokat, és csak arra volt még erőm, hogy hívjam a mentőket. Egyedül mentem le a lépcsőkön, hisz a plébánián nem tudtam szólni Karcsi bácsinak, mert nagyon mélyen aludt, de egy papírlapra leírtam, hogy a kórházban vagyok, és reggel, ha nem jövök vissza, Imre atya végezze el a szentmisét.

A híveket sem akartam megrémíteni, ezért nem is hívtam fel telefonon senkit. Megnyugodtam, és kezdtem érezni, hogy nem vagyok egyedül. Egy láthatatlan kéz fogott, így sikerült leérnem a lépcsőkön.

Gyorsan terjedt a hír: a prépost atyát esetkocsi vitte a Honvéd kórház intenzív osztályára. Utána a Szent Ferences Széher úti kórházban lábadozott, s egy hónap múltán térhetett vissza a plébániára.

A hívekkel zsúfolásig megtelt helyi könyvtárban tartották a könyv ünnepi bemutatóját. Koza atya harmadik infarktusa után is kitűnő hangulatnak örvend, humora sem hagyta magára. Nem oly régi fogfájásáról úgy adomázott, mintha augusztusi heveny szívizomelhalása csak egyfajta előjáték lett volna a későbbi foghúzáshoz.

