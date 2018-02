Mit tehetünk, ha a gyerek nem szeret olvasni?

Nem szeretnek a gyerekek olvasni – sokszor hallhatjuk ezt, de valóban igaz-e az állítás? S ha igen, mit tesznek a pedagógusok, a könyvtárosok azért, hogy ez megváltozhasson? Mindennek jártunk utána.

Környezetünkben a gyermekeket figyelve, illetve velük beszélgetve az tapasztalható, hogy sajnos a többségük nem szívesen olvas, noha köztudott, hogy az fejleszti a tudást, a képzelőerőt. Akadnak persze kivételek, akik a mai irodalmat, a korosztályuknak szóló modern írásokat örömmel veszik kezükbe. Jó részük azonban inkább a technikára szavaz, azaz az okostelefonját, a számítógépét, a tabletjét használja, netán tévét néz.

– Nem egyszerű megszerettetni a gyerekekkel az olvasást ebben a felgyorsult világban – mondja a Hírlap kérdésére Kurucsai József, a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda igazgatója. – A tanulókat az okostelefonjaik, a tabletek, az interaktív játékok sokkal inkább lefoglalják. Az intézményünkben sokszor interaktív feladatokat kapnak, s igen gyorsan dolgoznak. Nehéz bevinni ma már az olvasást az órákra. A kötelező irodalmat sok diák unalmasnak tartja. Szerintem meg kellene változtatni a kötelezően elolvasandó kötetek listáját – teszi hozzá az iskolavezető, aki elárulja azt is, akad olyan fiatal kolléganője, aki magyar kortárs költő műveiről tanít a gyerekeknek. Szívesen alkalmaznák a közeljövőben továbbá az e-bookot is.

A Hatvani Szent István Általános Iskola ­magyartanára, Kalicz Albinné arról beszélt portálunk érdeklődésére, ő mindent megtesz annak érdekében, hogy megkedveltesse a tanulóival az olvasást. Annak ellenére, hogy szerinte is az utóbbi időkben háttérbe szorult ez a fajta időtöltés a XXI. század elejétől.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nem mondunk le az olvasás megszerettetéséről, és figyelünk arra is, hogy a megfelelő könyvek kerüljenek a diákok kezébe – közli. – A kötelező olvasmányokon túl egyéb köteteket is ajánlunk. Magam lehetőséget nyújtok az óráimon arra is, hogy egy elolvasott könyvről a gyerekek öt percben beszámoljanak a társaiknak. Szókincsfejlesztő, szövegértő olvasásra alapuló feladatokat is gyakran adok nekik, továbbá olyanokat, amelyek fejlesztik egyebek között az emlékezetet, a képzeletet, s gondolkodásra késztetnek. Kortárs írók műveit is szívesen olvastatom velük – sorolja a tanárnő, aki egyébként már annak is örül, ha tableten olvasnak a gyerekek.

Sipos Zsuzsa, az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának magyartanára szerint a legjobb az, ha a családból jön az olvasásszeretet. Tehát, ha a gyerekek azt látják, hogy a szüleik szívesen szívesen forgatják a különböző köteteket, az nyilvánvalóan rájuk is kedvező hatással van.

– A kőszívű ember fiainak manapság egy olyan változatával dolgozunk, amely az eredeti Jókai-szövegek között átvezető, magyarázó részeket is tartalmaz – tudatja a pedagógus. – Kortárs írók ­műveit is nagyon szívesen alkalmazom az óráimon, s a tapasztalatok szerint ezeket nagyon szeretik a gyerekek. Ilyen ­például a Harry Potter, vagy éppen a Stanley, a szerencse fia. Kiselőadásokat is tartanak a tanulók az elolvasott könyvekről, s kreatív olvasónaplókat készítenek, képregény formájában, netán totóval vagy keresztrejtvénnyel. Sőt, egyes kötelezőkből még filmet is forgatunk.