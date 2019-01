Megújult a hatvani térség úthálózata

A térségben a közutak rendbetétele éveken átívelő feladat, amely most a végéhez közeledik. Erről beszélgettünk Szabó Zsolt (­Fidesz–KDNP) országgyű­lési képviselővel.

– Képviselő úr, februárban ön a hagyományoknak megfelelően évértékelőt tart. Ebben bizonyára kitér majd a közúthálózat felújítására is, amely – mint korábban fogalmazott – stratégiai fontosságú feladat volt.

– Ezt évekkel ezelőtt, a munka kezdetekor mondtam, és ma is tartom. Az infrastruktúra fejlesztése az alapja minden további elképzelés megvalósításának. A befektetők akkor látnak fantáziát egy adott térségben, ha a környezet megfelelő a számukra. Az utak mellett a közművek megléte, állapota is fontos szempont, s a választókörzet e téren is jól teljesített az elmúlt időszakban. Fontos megjegyezni, hogy ez nemcsak a gazdasági szféra, hanem az emberek érdeke is.

– Az utak rendbetételét illetően melyek voltak az elsődleges célkitűzések?

– Ehhez nyolc évet kell visszamenni az időben: 2010–11-ben azt mondtuk, a megye valamennyi állami kezelésű útjának az állapotát fel kell mérni, s amelyeket szükséges, azokat felújítani. Ezt mára – kezdve a 21-es főút négysávosításától, az ottani körforgalmak és a hidak megépítésétől – csaknem teljes mértékben sikerült megvalósítani, csupán néhány kilométer van hátra: Hatvan térségét illetően Heréden egy rövid szakasz, a Rózsaszentmártont és Ecsédet összekötő út, a szűcsi bányatelephez vezető rész, Csány belterületén egy rövid szakasz, valamint a Nagykökényes központját a 21-es főúttal Zagyvaszántónál összekötő – egyébként igen csekély forgalmú – út. Jó hír, hogy 2019–20-ra ezek is elkészülnek, így elmondható lesz, hogy a településeket összekötő összes közút megújult.

– Ezzel befejeződik a közútfelújítási program?

– Korántsem, hiszen mi is látjuk, hogy a belterületeken is akad még tennivaló. Hogy csak néhányat említsek: a 3-as főúton a Hatvan–Tura kereszteződés problémás, miként a selypi négyes elágazó is. Boldogon felújításra vár a temető és a jászfényszarui elágazó közötti rész, Lőrinciben a Mátravidéki Erőmű lakótelepén átvezető szakasz, Rózsaszentmárton szélén az ecsédi leágazó, de ide sorolnám Hatvanban a Balassi és a Petőfi utak kereszteződését is. Ezek többségéről már elkezdtük az egyeztetést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékeseivel, keresve a megoldás lehetőségét.

– A térség másik fontos beruházása a kerékpárút-hálózat fejlesztése…

– Ez a munka is folytatódik. Idén őszig megépül a Zagyva töltésén a Hatvan és Apc közötti tizenöt kilométeres szakasz, mégpedig olyan technológiával – speciális térkövezéssel –, amely a töltés mozgásának is ellenáll. E beruházás gesztora Lőrinci. Ennek részeként, de más pályázati forrásból a lőrinci városközpontot összekötjük a temetővel, illetve a Szent Anna-kápolnával. Boldogon a településközpont is rácsatlakozik a kerékpárút-hálózatra – ez mintegy két és fél kilométert jelent –, itt már zajlik a kivitelező kiválasztása. Szintén folyamatban van a megyehatár és a Jászfényszaru közötti kerékpárút megépítés a Zagyva-gáton, s tervezés előtt áll az Apc–Rózsaszentmárton–Szűcsi–Gyöngyöspata vonalon vezető kerékpárút megépítése is.