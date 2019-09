Modellszerződés vár valakit a 10 millió forint össznyereményű Tündérszépeken

A Tündérszépek indulóira egyebek között egzotikus utak, valamint egy újabb profi fotózás is vár. Ezt a lehetőséget, ami igazából egy nagy buli, kár kihagyni.

Folyamatosan értesítjük azokat a Heves megyei hölgyeket, akik bejutottak a Tündérszépek első, megyei fordulójába, így esélyt kaptak arra, hogy a dicsőség mellett értékes nyereményekkel gazdagodjanak.

Ezúttal elárulunk néhány érdekességet, amely a korábban felsorolt 10+1 ok mellett azoknak is meghozza a kedvét a jelentkezéshez a tunderszepek.hu-n, akik eddig haboztak. A verseny össznyereménye tízmillió forint, és már a megyei forduló legszebbjei is vásárlási utalvánnyal gazdagodnak. Az első például ötvenezer forintos H&M utalvánnyal, amellyel tovább bővítheti ruhatárát. Az országos fináléban egzotikus utazások is gazdára találnak majd, de ezelőtt még újabb életre szóló élményt gyűjthetnek a legszebbek, hiszen a finalistákat felkészítő tábor, ott pedig stylisttal, fodrásszal, sminkessel és divatfotóssal egy újabb portóliófotózás is várja.

Ha ez még nem lenne elég, valaki egy éves modellszerződést is nyer, vagyis esélyt arra, hogy profi szakemberek segítségével törjön be a modellvilágba. Ha kedvet kaptál, 16 és 30 között vagy, Heves megyében élsz, tanulsz vagy itt születtél, vegyél példát az első széria szépségeiről, ne habozz, jelentkezz, mert csak 30 lány kap esélyt, hogy bejusson a megyei fordulóba!