Modellügynökségről és saját márkáról álmodik a gyönyörű egri modell

Az egri Nagy Orsolya két éve modellkedik. Megjárta a hazai Fashion Weeket, s a ­Victoria’s Secret show-ról álmodik­. A fiatal lány a szakma szépségeiről, nehézségeiről mesélt portálunknak.

A 19 éves lány a közelmúltban a fővárosban megrendezett Fashion Weeken járt, ahol ő és a többi modell őszi, téli és jövő év tavaszi kollekciókat mutathatott be. Nagy Orsolya két éve kezdte a pályát, tavaly már Isztambulban dolgozott. Elmondta, sok lemondással jár ez a szakma, mégis nagy álma, hogy megjelenjen a Victoria’s Secret show-n. Példaképének Cara Delevingnet tekinti.

A bemutatóról, az oda vezető útról elmesélte, castingon válogatják ki a lányokat.

– Nagyon szép ruhákat kaptam most, az egyik esti show-n egy arany szettet ölthettem magamra, a másikon vörös rúzst és vörös ruhát viselhettem. Előfordul olyan is, hogy nem tudjuk előre, melyik bemutatón, milyen cipőt kell viselnünk. Ilyenkor ez nagyon izgalmas, hiszen nem tudom milyen lesz benne menni. Szerencsére eddig mindig jól megoldottam, s nem estem el – mesélte.

Elárulta, tavasszal vett részt először ezen a rendezvényen, már akkor is meglepődött a lehetőségen, most azonban még inkább, ugyanis a kiírás szerint a szervezők új arcokat szerettek volna látni, ennek ellenére mégis bekerült. A fiatal egri lány, mind a fotózást, mind a kifutót nagyon szereti, de úgy gondolja, mindkettőben kell még fejlődnie. Előbbi munka egyelőre közelebb áll hozzá, ennek prózai oka is van: a hétköznapokban ugyanis ritkán hord magas sarkút.

A kezdetekről elmesélte, sosem gondolta volna, hogy modellkedik majd. Sőt, önbizalom terén sem volt rendben teljesen. Tíz évig röplabdázott, amikor az egyik csapattársa, rokona elhívta egy válogatásra. Magától nem is jelentkezett volna.

– Ott rögtön megtetszettem az ügynökség vezetőjének, s rá egy hónapra át is vettek a nemzetközi ügynökséghez. Ennek ellenére az első fotózást elég rosszul éltem meg, fáradt voltam, még a mécses is eltört. A tavaszi ­Fashion Weeken is hasonlóképp jártam. Nem olyan gördülékeny ez, mint amilyennek tűnik, de igyekszem megtenni mindent. A legutóbbi esemény azonban már nagyon tetszett, s rájöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni – fogalmazott.

Az Egri Dobó István Gimnázium egykori tanulója a modellkedés mellett az egyik egri kávézóban dolgozik felszolgálóként, valamint otthon készül emelt érettségire matematikából.

– A tanulmányokat ­illetően a jövőben valamilyen gazdasági pályát választanék, pénzügy, számvitel vagy gazdálkodási és menedzsment szakot. Nehéz összeegyeztetni a modellkedést a munkával, de szerencsére a főnököm támogat ebben. Emellett heti három-négy alkalommal edzeni is járok, két-három órákat. Alapvetően jók az adottságaim, de sajnos hízékony vagyok, így oda kell figyelnem arra, mit eszem – mondta.

A beszélgetéskor szóba kerül, hogy manapság egyre inkább azt hallani, hogy „divatba” jöttek plus size modellek, azaz a nem annyira vékony lányok. Erről Orsi elmondta, azt tapasztalja, még mindig mindenhová – Milánóba, Párizsba, Ázsiába – a nagyon vékony testalkatú hölgyeket keresik.

– Jobban örülnék, ha nem mindig a csontkollekciók kellenének. Ez egészségtelen, súlyban is, valamint hamis képet sugárzunk ezzel. De szerencsére a mostani elvárásokat is teljesíteni tudom – jelentette ki. A szakma szépségeiről elmondta, mióta modellkedik, jobban figyel öltözködésére, a külsejére, emellett sok barátot, ismeretséget szerzett. A nehézségekkel kapcsolatban kiemelte az étkezést, azt, hogy oda kell figyelnie, mikor mennyit szórakozik, s persze a sportolást is. Elmondta, e mellett a munka mellett nehéz kapcsolatot tartani a családdal, barátokkal, s „normális” párkapcsolatra sem igazán van lehetőségük. Vágyairól elárulta, egyszer szívesen alapítana modellügynökséget, vagy hozna létre saját márkát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS