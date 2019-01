Mondatok csalfa játékában Krusovszky Dénes íróval, költővel egy téli estén

Masszívan esett a hó, amikor a Kepes Intézet melegében, Molnár Ferenc tanár úr vendégeként találkozhatott a város irodalombarát közönsége Krusovszky Dénessel, akit bár az egyik legtehetségesebb költőként tartanak számon, a ­2018-as könyvhétre megjelent, Akik már nem leszünk sosem című, letehetetlen regényének sikerével végleg berobbant a prózaírói létbe. Az est előtt megpróbáltunk közös játékba fogni, mondatainak segítségével.

Krusovszky regénye térben és idősíkokban lazán mozgó történet, mely Iowa Cityben kezdődik 1990-ben, de a főszereplője, Bálint, egy harmincas éveiben járó fiatalember, aki 2013-ban Budapestről visszatér gyerek- és fiatalkora helyszínére, Hajdúvágásra. Találkozhatunk egy tüdőszanatóriumban élő tüdőbénult beteggel és ápolójával a csernobili katasztrófa idején, s emlékként előkerül az 1956-os forradalom egy kevéssé ismert mozzanata is. E mozaikok végül 2017-ben rendeződnek egy képpé. Ki- és lekerekedik a történet. Igazi „nagyregény”, melyről nehéz úgy beszélni, hogy ne fednénk fel a benne rejlő titkokat. Ezért játékra hívtam az írót, lapozzunk bele a könyvbe úgy, hogy néhány, a regényből választott mondat alapján ismerkedjünk meg a művel és írójával.

Beszélgetésünk indításául egy régebbi versének indító sorait választottam.

– „A kezdő sort soha nem én írom, aztán a többire is csak engedélyt adok. Valaki helyettem fosztja ki a kamrát…” – írod egyik versedben. A prózaírásnál is így működik?

– Nem, ez a verseknél működik nagyon jól, amikor, egy-egy szó, szókapcsolat, mondat elkezd működni, s az fel tud építeni egy egész verset. Egy regénynél nagyon akarni kell, hogy az elkezdődjön. Sokat gondolkodtam, melyik történetszállal kezdjem el a regényt. Azt tudtam, hogy nem rögtön a főszereplővel akarok indítani, neki később kell belépnie. Megírtam már a baleset történetét, s egyszer csak rájöttem, hogy ezzel érdemes elindítanom a regényt. Egy ilyen rövid, erős rész után jöhet a lassabb építkezés. Izgalmas előbányászni magamból azt az első mondatot, amiről azt érzem, hogy nem esetleges, ami eltávolít, kicsit kevésbé konkrét, mégis bele lehet általa lépni a regény világába, anélkül, hogy tudnánk, mi a fene fog történni az után.

– Akkor jöjjenek a passzusok, amik alapján megismerhetjük talán a regényt és íróját is: „Át kell kelnem rajta, nem lehet olyan mély, és nem számít, ha bele is kell gázolnom…”

– Ez az álomjelenet egy kicsit költőibb betétepizódja a könyvnek. Bálint hazaútján Budapestről Debrecenbe, az anyjához majd a kisvárosba, s kinézve a vonat ablakán szemléli az ismerős, már mégis idegen tájat. Amikor gondolkodtam erről, rengeteg kép előjött. Gyerekkoromból megmaradt, hogy ez a kisváros szántóföldekkel van körbevéve. Egyszerre éreztem otthonosnak – hisz ebben nőtten föl –, és fenyegetőnek. Az is kérdés volt, miért is gondolkodom én ennek a vidéknek és a gyerekkoromnak a fura elemein, a szalmabálákon meg a belvizes tavakon, amikhez semmi trauma nem kapcsolódik, mégis részeivé lettek az életemnek. Bálint is ezt érzi, minél inkább eltávolodik ettől az élettől, annál inkább igényli, hogy feldolgozza a kötődését.

– „…sehol máshol nem tud olyan kevéssé jelen lenni, mint ebben a házban, ahol hosszú évek alatt megtanult már láthatatlanul élni.”

– Az Aszalós nevű, vastüdős beteg élethelyzetét vázolja föl ez a mondat. Izgatott, hogy ezek a teljesen extrém életkörülmények hogyan működnek. Nyilván nem lehet szeretni, hisz’ teljesen életszerűtlen állapot egy egész életet egy vascsőben leélni. Sokat tanultam erről a Vaspólya című szociográfiából, melyben a hetvenes években vizsgálja a szerző – László Anna – azokat a gyermekbénulásos beteget, akik az ötvenes években bénultak le. Itt vannak például azok a lányok, nők, akiknek a testük naphosszat egy gépben van, s csak a fejük látszik ki. Ők a sminkelésre, a fodrászkodásra fordítottak komoly hangsúlyt. Nem maga a betegség érdekelt, hanem az, hogyan működnek ők, a betegek emberekként ebben az embernek nem való helyzetben. Asztalos ráadásul krízishelyzetben van: nem akar már részt venni semmi közös dologban. Ez az ambivalens érzés izgatott, hogy éppen az a közösség, amiben van, adja meg számára az esélyt, hogy ne vegyen benne részt.

– „Jobb lesz így nélküle, és főleg anélkül a valaki nélkül, aki vele vagyok.”

– Bálint történetének a könyvben végig problémaként jelen lévő része a párkapcsolati létezés. Mit jelent az én, ha valakihez viszonyítva válik énné? Hogyan vagyok más egy párkapcsolatban, mint amilyen anélkül lennék, illetve hogyan vagyok más egy olyan közegben, ahová visszamegyek? A vastüdősök extrém helyzetéhez képest az, ahogy előjönnek az emberek régi énjei különböző szituációkban, az nem különleges, azt ismerjük. Azok a pillanatai izgattak a személyiségnek, amikor picit képlékennyé válik. Az életben maradáshoz – úgy gondoljuk – a személyiség szilárdságára van szükségünk, aztán kiderül, hogy ez mégsem olyan biztos valami. Bizonyos helyzetekben újratermelődnek a régi énünk egyes tulajdonságai. Bálint és barátja, Tuba kapcsolatában is ez izgatott, ahogyan nem értik egymást, pontosabban Bálint mennyire nem érti őt.

– „Azt már tudtam, hogy ­honnan jövök el, mit hagyok jó időre a hátam mögött, ­talán ­örökre, abban azonban nem ­lehettem biztos, hogy mi vár az út végén.”

– Ez a gondolat az előzőhöz kapcsolódik. Sok ide-oda mozgás van a könyvben, ami a lokalitáshoz való viszonyt vizsgálja. Az, ahol épp vagyok mennyire határozza meg, hogyan működik a személyiségem? Bálint kilép a komfortzónájából azzal, hogy hazamegy. Kiteszi magát annak a helyzetnek – félig-meddig dühből vagy átgondolatlanul –, hogy találkozzon olyan emberekkel, akik egész mást látnak benne, mint ő lát magában. Ezek a fizikai és lelki értelemben való kimozdulások valamiféle veszélyt jelentenek a személyiségre, s ez jellemző a mai világra is. Nem csak egy-egy korosztályra, hanem mindenkire. Ezért is igyekeztem elkerülni, hogy tisztán generációs regényt írjak, nem akartam, hogy a főhős életkora leszűkítse a regény problémáinak az értelmezhetőségét a harmincasokra.

– „…fordítás volt ez is, csak nem két nyelv, hanem a felejtés és az emlékezés, a valós események töredékei és a belőlük helyreállított történet között.”

– Ez a mondat a regény szerkezeti felépítéséről is árulkodik. A könyv vége felé eljátszunk a gondolattal, hogy mindazt, amit eddig olvastunk, azt Bálint állítja helyre, pontosabban ő az, akiben van igény arra, hogy ezzel kísérletezzen. Úgy kezeli saját emlékezetét megdolgozandó anyagként, mint egy fordítás esetében az idegen nyelvű szöveget szoktuk. Van egy feltételezett jelentés a szövegben, amit elő kell bányászni, s olyan mondatokat kell leírni, ami ezt a megbúvó jelentést a legpontosabban kifejezi. Ezt teszi Bálint, és talán én is ezt tettem a regény megírásával.