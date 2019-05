Most a szennyiszap elhelyezése váltott ki ellenérzéseket Lőrinciben

Ismét a híradások középpontjába került az egykori pernyehányón végzett tevékenység. Ezúttal arról szólnak az információk, hogy egy cég itt szeretné elhelyezni a főváros szennyiszapját.

Az országos sajtóban megjelent cikkek szerint a EWC-H Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tavaly decemberben szerződött le öt évre a Fővárosi Csatornázási Művekkel (FCSM). A kft. az FCSM észak-pesti, illetve dél-pesti telephelyein keletkező szennyvíziszap elszállítását vállalta, a következő öt évben ez a két tisztítómű pedig legalább 400 ezer tonna szennyvizes masszát termel majd. Állítólag a cég nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hol helyezik el az óriási mennyiségű szennyvíziszapot; úgy tudni, hogy azt a Lőrinci és Hatvan közötti, egykori erőműi pernyehányóra viszik. Ez azért is kézenfekvő – írják –, mert az EWC-H 2014-ben tulajdonrészt szerzett a pernyehányói lerakót üzemeltető Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft.-ben.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal áprilisban módosította a környezethasználati engedélyt, így már évente 74 ezer tonnányi kommunális és ipari szennyvíz kezeléséből és egyéb forrásokból származó iszapot lehet elhelyezni a területen, amihez még hozzájöhet 45 ezer tonnányi klorid- vagy szulfáttartalmú fúróiszap és sok egyéb fajtájú hulladékszármazék. Az országos média következetesen Hatvant jelöli meg a lerakó helyszínéül, noha az nagyrészt Lőrinci területen található, s az utóbbi településhez sokkal közelebb van, mint Hatvanhoz.

Amint arról portálunkon többször első kézből számoltunk be, a lerakó kapcsán az elmúlt időszakban forrnak az indulatok. Hatvanban az évek óta érezhető bűz miatt sokan a Hunviron tevékenységét okolják: tiltakozó megmozdulások, fórumok, aláírásgyűjtések és feljelentések követték egymást. A levegőszennyezést többször is vizsgálták, a cég viszont folyamatosan cáfolta, hogy a szag a lerakóból eredne, s ezeket dokumentumokkal, bírósági ítéletekkel is alátámasztották, miközben számos védelmi intézkedésről is beszámoltak. A környezetszennyezés ügyében a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított, de ezt a hónap elején – mint a Heolon is megírtuk – bűncselekmény hiányában megszüntették.

Megkerestük Nagy Andort, a Hunviron telepvezetőjét, hogy ismertesse cégük hivatalos álláspontját a fentiekről. Az alábbi választ kaptuk: A Hunvironról terjesztett negatív híreket – szaghatás, környezetszennyezés – mind a környezetvédelmi másodfok, mind a katasztrófavédelmi másodfok, mind a lezárult rendőrségi nyomozás tételesen cáfolta, így nincs ok, hogy a környező lakosság rémhíreket terjesszen, illetve azokra reagáljon. A telep átviteli kapacitása mindössze öt százalékkal növekedett, ami nyilvánvalóan nem okoz semminemű veszélyt, de lehetővé teszi, hogy a rekultivációs tevékenység hatékonyabb legyen.